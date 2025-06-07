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Слуцкий прокомментировал перенос Киевом сроков приема тел военных ВСУ

Слуцкий прокомментировал перенос Киевом сроков приема тел военных ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025

Слуцкий прокомментировал перенос Киевом сроков приема тел военных ВСУ

Глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал перенос Украиной сроков приемки тел военных ВСУ "редким цинизмом и наплевательским... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T18:54:00+03:00

2025-06-07T18:54:00+03:00

2025-06-07T18:54:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал перенос Украиной сроков приемки тел военных ВСУ "редким цинизмом и наплевательским отношением к памяти павших на поле боя". Ранее в субботу глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. По его словам, "причины называются разные, и довольно странные". "В целом такое поведение - редкий цинизм и наплевательское отношение (Киева - ред.) к памяти своих же павших на поле боя", - сказал Слуцкий журналистам. Он отметил, что украинский режим регулярно саботирует достигнутые договоренности. По мнению лидера ЛДПР, причины могут быть связаны с внутренними обязательствами Украины по выплатам. Слуцкий добавил, что российской стороне ситуацию толком не объяснили, а "ссылки на несогласованную дату - детский лепет". "Гнилую суть бандеровской террористической ячейки видят и на самой Украине, и здравомыслящие силы в мире. В войне "до последнего украинца" они преследуют интересы исключительно сохранения собственной власти. Даже ценой фактического кощунства", - заключил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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