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В Ростовской области загорелся склад с полимерной продукцией
В Ростовской области загорелся склад с полимерной продукцией - РИА Новости, 07.06.2025
В Ростовской области загорелся склад с полимерной продукцией
Склад с полимерной продукцией загорелся в Азове Ростовской области на 2 тысячах квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T12:48:00+03:00
2025-06-07T12:48:00+03:00
2025-06-07T14:02:00+03:00
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн - РИА Новости. Склад с полимерной продукцией загорелся в Азове Ростовской области на 2 тысячах квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону."Загорание произошло в складском помещении полимерной продукции по адресу: город Азов, улица Победы, 47 Ж", - сказал он. Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания, уточнили в ведомстве. К тушению привлечены 37 пожарных и 13 единиц техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, азов, ростовская область, россия
Происшествия, Азов, Ростовская область, Россия
В Ростовской области загорелся склад с полимерной продукцией
В ростовском Азове загорелся склад с полимерной продукцией