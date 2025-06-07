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В Ростовской области загорелся склад с полимерной продукцией

В Ростовской области загорелся склад с полимерной продукцией - РИА Новости, 07.06.2025

В Ростовской области загорелся склад с полимерной продукцией

Склад с полимерной продукцией загорелся в Азове Ростовской области на 2 тысячах квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T12:48:00+03:00

2025-06-07T12:48:00+03:00

2025-06-07T14:02:00+03:00

происшествия

азов

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн - РИА Новости. Склад с полимерной продукцией загорелся в Азове Ростовской области на 2 тысячах квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону."Загорание произошло в складском помещении полимерной продукции по адресу: город Азов, улица Победы, 47 Ж", - сказал он. Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания, уточнили в ведомстве. К тушению привлечены 37 пожарных и 13 единиц техники.

https://ria.ru/20250607/rossija-2021477740.html

азов

ростовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, азов, ростовская область, россия