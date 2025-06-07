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В Ростовской области загорелся склад с полимерной продукцией - РИА Новости, 07.06.2025
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12:48 07.06.2025 (обновлено: 14:02 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/sklad-2021496742.html
В Ростовской области загорелся склад с полимерной продукцией
В Ростовской области загорелся склад с полимерной продукцией - РИА Новости, 07.06.2025
В Ростовской области загорелся склад с полимерной продукцией
Склад с полимерной продукцией загорелся в Азове Ростовской области на 2 тысячах квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T12:48:00+03:00
2025-06-07T14:02:00+03:00
происшествия
азов
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн - РИА Новости. Склад с полимерной продукцией загорелся в Азове Ростовской области на 2 тысячах квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону."Загорание произошло в складском помещении полимерной продукции по адресу: город Азов, улица Победы, 47 Ж", - сказал он. Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания, уточнили в ведомстве. К тушению привлечены 37 пожарных и 13 единиц техники.
https://ria.ru/20250607/rossija-2021477740.html
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происшествия, азов, ростовская область, россия
Происшествия, Азов, Ростовская область, Россия
В Ростовской области загорелся склад с полимерной продукцией

В ростовском Азове загорелся склад с полимерной продукцией

© Фото : МЧС Ростовской области/TelegramПожар на складе с полимерной продукцией в Азове Ростовской области
Пожар на складе с полимерной продукцией в Азове Ростовской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Фото : МЧС Ростовской области/Telegram
Пожар на складе с полимерной продукцией в Азове Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн - РИА Новости. Склад с полимерной продукцией загорелся в Азове Ростовской области на 2 тысячах квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
«
"Загорание произошло в складском помещении полимерной продукции по адресу: город Азов, улица Победы, 47 Ж", - сказал он.
Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания, уточнили в ведомстве.
К тушению привлечены 37 пожарных и 13 единиц техники.
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