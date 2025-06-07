https://ria.ru/20250607/simonjan-2021533148.html

Симоньян рассказала, почему Киев не хочет забирать тела военных

Симоньян рассказала, почему Киев не хочет забирать тела военных - РИА Новости, 07.06.2025

Симоньян рассказала, почему Киев не хочет забирать тела военных

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале, комментируя отказ киевских властей забрать... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T17:27:00+03:00

2025-06-07T17:27:00+03:00

2025-06-07T20:35:00+03:00

в мире

украина

киев

стамбул

владимир мединский

маргарита симоньян

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале, комментируя отказ киевских властей забрать тела военнослужащих ВСУ, заявила, что режим не хочет тратиться на компенсации. "Киевский режим отказался забирать тела своих военных. Отказался проводить обмен пленными. Отцы и матери не могут по-человечески похоронить своих сыновей. Не могут встретиться с еще живыми. Режим не хочет тратиться на компенсации", — написала она. Как ранее сообщил глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел солдат ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. По его словам, "причины называются разные — и довольно странные".

https://ria.ru/20250607/tela-2021530207.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, киев, стамбул, владимир мединский, маргарита симоньян, вооруженные силы украины