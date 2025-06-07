https://ria.ru/20250607/simonjan-2021533148.html
Симоньян рассказала, почему Киев не хочет забирать тела военных
Симоньян рассказала, почему Киев не хочет забирать тела военных - РИА Новости, 07.06.2025
Симоньян рассказала, почему Киев не хочет забирать тела военных
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале, комментируя отказ киевских властей забрать... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T17:27:00+03:00
2025-06-07T17:27:00+03:00
2025-06-07T20:35:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале, комментируя отказ киевских властей забрать тела военнослужащих ВСУ, заявила, что режим не хочет тратиться на компенсации. "Киевский режим отказался забирать тела своих военных. Отказался проводить обмен пленными. Отцы и матери не могут по-человечески похоронить своих сыновей. Не могут встретиться с еще живыми. Режим не хочет тратиться на компенсации", — написала она. Как ранее сообщил глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел солдат ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. По его словам, "причины называются разные — и довольно странные".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, стамбул, владимир мединский, маргарита симоньян, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Стамбул, Владимир Мединский, Маргарита Симоньян, Вооруженные силы Украины
Симоньян рассказала, почему Киев не хочет забирать тела военных
Симоньян: Киев не забирает тела военных, не желая тратиться на компенсации