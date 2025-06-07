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Над Курской областью с вечера 6 июня сбили 25 беспилотников - РИА Новости, 07.06.2025
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09:19 07.06.2025 (обновлено: 09:27 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/sily-2021473711.html
Над Курской областью с вечера 6 июня сбили 25 беспилотников
Над Курской областью с вечера 6 июня сбили 25 беспилотников - РИА Новости, 07.06.2025
Над Курской областью с вечера 6 июня сбили 25 беспилотников
Силы ПВО с вечера 6 июня уничтожили 25 украинских БПЛА над Курской областью, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Хинштейн в... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T09:19:00+03:00
2025-06-07T09:27:00+03:00
курская область
безопасность
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Силы ПВО с вечера 6 июня уничтожили 25 украинских БПЛА над Курской областью, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Хинштейн в своем Telegram-канале."С вечера 6 июня силы ПВО уничтожили 25 вражеских БПЛА над территорией нашего региона. Как уже сообщал ранее, повреждения получило здание одного из предприятий в Курском районе, упавшие обломки загорелись в Щигровском районе. Украинские беспилотники также были уничтожены над Курчатовским районом. В результате падения обломков посечено семь автомобилей", - написал Хинштейн.Врио губернатора отметил, что БПЛА пытались атаковать Железногорский, Конышёвский, Курский, Курчатовский, Щигровский и Фатежский районы. Все атаки успешно отражены, раненых нет.Ранее в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО уничтожили ночью 36 украинских беспилотников над территориями Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областей и Московского региона.
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курская область, безопасность
Курская область, Безопасность
Над Курской областью с вечера 6 июня сбили 25 беспилотников

ПВО с вечера 6 июня сбила 25 украинских дронов над Курской областью

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Силы ПВО с вечера 6 июня уничтожили 25 украинских БПЛА над Курской областью, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Хинштейн в своем Telegram-канале.
«
"С вечера 6 июня силы ПВО уничтожили 25 вражеских БПЛА над территорией нашего региона. Как уже сообщал ранее, повреждения получило здание одного из предприятий в Курском районе, упавшие обломки загорелись в Щигровском районе. Украинские беспилотники также были уничтожены над Курчатовским районом. В результате падения обломков посечено семь автомобилей", - написал Хинштейн.
Врио губернатора отметил, что БПЛА пытались атаковать Железногорский, Конышёвский, Курский, Курчатовский, Щигровский и Фатежский районы. Все атаки успешно отражены, раненых нет.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО уничтожили ночью 36 украинских беспилотников над территориями Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областей и Московского региона.
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