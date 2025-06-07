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Россия в апреле утроила покупки турецкого шоколада - РИА Новости, 07.06.2025
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09:05 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/shokolad-2021472798.html
Россия в апреле утроила покупки турецкого шоколада
Россия в апреле утроила покупки турецкого шоколада - РИА Новости, 07.06.2025
Россия в апреле утроила покупки турецкого шоколада
Турция в апреле этого года почти втрое в годовом выражении нарастила экспорт шоколада в Россию - до рекордных значений, выяснило РИА Новости, изучив данные... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T09:05:00+03:00
2025-06-07T09:05:00+03:00
экономика
россия
турция
анкара (провинция)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Турция в апреле этого года почти втрое в годовом выражении нарастила экспорт шоколада в Россию - до рекордных значений, выяснило РИА Новости, изучив данные турецкой статслужбы. Так, в апреле Анкара продала Москве шоколада и других изделий с его содержанием на 5,6 миллиона долларов - максимальные за все время торговли двух стран. В годовом выражении поставки выросли в 2,7 раза, а в месячном - на 9%. Суммарно за первые 4 месяца этого года экспорт турецкого шоколада в Россию достиг 19,4 миллиона долларов - вдвое больше, чем год назад. А за весь 2024 год объемы поставок составили 41,5 миллиона долларов. Больше всего в апреле РФ закупила у Турции различные пищевые продукты, сделанные из шоколада, - почти на 4 миллиона долларов. Главным образом это были конфеты - без алкоголя, с начинкой и без нее. Также импортировался шоколад без начинок - на 1,1 миллиона долларов, шоколад с начинками - на 502 тысячи долларов, а также готовые изделия из шоколада массой более 2 килограммов в форме брикетов, в жидкой, порошкообразной и других формах - на 8 тысяч долларов. Кроме того, в апреле Турция поставляла в Россию какао-порошок без подсластителей - на максимальную с прошлого июня 371 тысячу долларов и какао-масло - на 312 тысяч долларов, максимальные с прошлого июля. Экспорт какао-порошка в годовом выражении вырос в 3,6 раза (в месячном - в 2,2 раза). Поставки масла в годовом выражении сократились в 2,6 раза, а в месячном выросли в 4 раза.
https://ria.ru/20250604/metally-2020767220.html
https://ria.ru/20250606/turtsija-2021228193.html
россия
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анкара (провинция)
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экономика, россия, турция, анкара (провинция)
Экономика, Россия, Турция, Анкара (провинция)
Россия в апреле утроила покупки турецкого шоколада

Россия в апреле утроила покупки турецкого шоколада до рекордных 5,6 млн долларов

© Fotolia / Carlo ToffoloКофе и шоколад
Кофе и шоколад - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Fotolia / Carlo Toffolo
Кофе и шоколад. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Турция в апреле этого года почти втрое в годовом выражении нарастила экспорт шоколада в Россию - до рекордных значений, выяснило РИА Новости, изучив данные турецкой статслужбы.
Так, в апреле Анкара продала Москве шоколада и других изделий с его содержанием на 5,6 миллиона долларов - максимальные за все время торговли двух стран. В годовом выражении поставки выросли в 2,7 раза, а в месячном - на 9%.
Заливщик металла - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Россия в апреле нарастила экспорт черных металлов в Турцию
4 июня, 02:11
Суммарно за первые 4 месяца этого года экспорт турецкого шоколада в Россию достиг 19,4 миллиона долларов - вдвое больше, чем год назад. А за весь 2024 год объемы поставок составили 41,5 миллиона долларов.
Больше всего в апреле РФ закупила у Турции различные пищевые продукты, сделанные из шоколада, - почти на 4 миллиона долларов. Главным образом это были конфеты - без алкоголя, с начинкой и без нее.
Также импортировался шоколад без начинок - на 1,1 миллиона долларов, шоколад с начинками - на 502 тысячи долларов, а также готовые изделия из шоколада массой более 2 килограммов в форме брикетов, в жидкой, порошкообразной и других формах - на 8 тысяч долларов.
Кроме того, в апреле Турция поставляла в Россию какао-порошок без подсластителей - на максимальную с прошлого июня 371 тысячу долларов и какао-масло - на 312 тысяч долларов, максимальные с прошлого июля. Экспорт какао-порошка в годовом выражении вырос в 3,6 раза (в месячном - в 2,2 раза). Поставки масла в годовом выражении сократились в 2,6 раза, а в месячном выросли в 4 раза.
Погрузочная площадка предприятия лесозаготовки в Верхней Туре - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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Вчера, 06:42
 
ЭкономикаРоссияТурцияАнкара (провинция)
 
 
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