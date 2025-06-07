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Мизулина назвала песню Shaman на "Интервидении" очень летней - РИА Новости, 07.06.2025
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18:26 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/shaman-2021541100.html
Мизулина назвала песню Shaman на "Интервидении" очень летней
Мизулина назвала песню Shaman на "Интервидении" очень летней - РИА Новости, 07.06.2025
Мизулина назвала песню Shaman на "Интервидении" очень летней
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала песню "Прямо по сердцу", с которой заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) представит Россию... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T18:26:00+03:00
2025-06-07T18:26:00+03:00
россия
москва
московская область (подмосковье)
екатерина мизулина
максим фадеев
владимир путин
лига безопасного интернета
в мире
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала песню "Прямо по сердцу", с которой заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) представит Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", очень летней. "Очень красивая песня. Я надеюсь, что всем понравится. Это очень летняя", - сказала она. Кроме того, Мизулина рассказала, что уже неоднократно слышала ее в исполнении Shaman. В субботу Shaman впервые исполнит для зрителей эту песню на церемонии вручения музыкальной премии телеканала "Муз-ТВ". Автором композиции стал музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев. XX Юбилейная церемония вручения национальной музыкальной премии "Муз-ТВ" 2025 "Легенда" проходит на концертной площадке "Live Арена" в субботу. Ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева сообщила РИА Новости, что конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman). Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.
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россия, москва, московская область (подмосковье), екатерина мизулина, максим фадеев, владимир путин, лига безопасного интернета, в мире, елена мизулина, shaman (ярослав дронов)
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Екатерина Мизулина, Максим Фадеев, Владимир Путин, Лига безопасного интернета, В мире, Елена Мизулина, SHAMAN (Ярослав Дронов)
Мизулина назвала песню Shaman на "Интервидении" очень летней

Мизулина назвала песню Shaman "Прямо по сердцу" очень летней

© РИА Новости / Дарья МедведеваЗаслуженный артист РФ Ярослав Дронов появился на красной ковровой дорожке музыкальной премии "Муз-ТВ" с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов появился на красной ковровой дорожке музыкальной премии Муз-ТВ с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Дарья Медведева
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов появился на красной ковровой дорожке музыкальной премии "Муз-ТВ" с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала песню "Прямо по сердцу", с которой заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) представит Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", очень летней.
"Очень красивая песня. Я надеюсь, что всем понравится. Это очень летняя", - сказала она.
Кроме того, Мизулина рассказала, что уже неоднократно слышала ее в исполнении Shaman.
В субботу Shaman впервые исполнит для зрителей эту песню на церемонии вручения музыкальной премии телеканала "Муз-ТВ". Автором композиции стал музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев.
XX Юбилейная церемония вручения национальной музыкальной премии "Муз-ТВ" 2025 "Легенда" проходит на концертной площадке "Live Арена" в субботу.
Ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева сообщила РИА Новости, что конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman).
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.
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Shaman рассказал о выборе песни для конкурса "Интервидение"
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РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Екатерина МизулинаМаксим ФадеевВладимир ПутинЛига безопасного интернетаВ миреЕлена МизулинаSHAMAN (Ярослав Дронов)
 
 
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