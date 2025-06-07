https://ria.ru/20250607/sevastopol-2021560464.html
Вторая воздушная тревога в Севастополе продлилась 20 минут
Вторая воздушная тревога в Севастополе продлилась 20 минут - РИА Новости, 07.06.2025
Вторая воздушная тревога в Севастополе продлилась 20 минут
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене второй за вечер воздушной тревоги в городе, она длилась 20 минут. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T20:35:00+03:00
2025-06-07T20:35:00+03:00
2025-06-07T20:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене второй за вечер воздушной тревоги в городе, она длилась 20 минут. Первая воздушная тревога была объявлена в субботу в 17.08 и продлилась порядка 10 минут. Повторно тревогу объявили в 19.39 мск. "Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в своем Telegram-канале
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Украина
Вторая воздушная тревога в Севастополе продлилась 20 минут
Развожаев: в Севастополе отменили 2-ю воздушную тревогу, она продлилась 20 минут