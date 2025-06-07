https://ria.ru/20250607/sevastopol-2021560464.html

Вторая воздушная тревога в Севастополе продлилась 20 минут

Вторая воздушная тревога в Севастополе продлилась 20 минут - РИА Новости, 07.06.2025

Вторая воздушная тревога в Севастополе продлилась 20 минут

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене второй за вечер воздушной тревоги в городе, она длилась 20 минут. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T20:35:00+03:00

2025-06-07T20:35:00+03:00

2025-06-07T20:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене второй за вечер воздушной тревоги в городе, она длилась 20 минут. Первая воздушная тревога была объявлена в субботу в 17.08 и продлилась порядка 10 минут. Повторно тревогу объявили в 19.39 мск. "Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в своем Telegram-канале

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севастополь

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, украина