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Вторая воздушная тревога в Севастополе продлилась 20 минут - РИА Новости, 07.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:35 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/sevastopol-2021560464.html
Вторая воздушная тревога в Севастополе продлилась 20 минут
Вторая воздушная тревога в Севастополе продлилась 20 минут - РИА Новости, 07.06.2025
Вторая воздушная тревога в Севастополе продлилась 20 минут
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене второй за вечер воздушной тревоги в городе, она длилась 20 минут. РИА Новости, 07.06.2025
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специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене второй за вечер воздушной тревоги в городе, она длилась 20 минут. Первая воздушная тревога была объявлена в субботу в 17.08 и продлилась порядка 10 минут. Повторно тревогу объявили в 19.39 мск. "Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в своем Telegram-канале
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севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Украина
Вторая воздушная тревога в Севастополе продлилась 20 минут

Развожаев: в Севастополе отменили 2-ю воздушную тревогу, она продлилась 20 минут

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на город Севастополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене второй за вечер воздушной тревоги в городе, она длилась 20 минут.
Первая воздушная тревога была объявлена в субботу в 17.08 и продлилась порядка 10 минут. Повторно тревогу объявили в 19.39 мск.
«
"Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в своем Telegram-канале
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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