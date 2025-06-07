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В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.06.2025
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17:29 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/sevastopol-2021533464.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.06.2025
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась десять минут, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T17:29:00+03:00
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севастополь
безопасность
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась десять минут, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Воздушную тревогу в городе объявили в 17.13 мск и отменили спустя десять минут. "Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев. Общественный транспорт города возобновляет движение.
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севастополь, безопасность, михаил развожаев
Севастополь, Безопасность, Михаил Развожаев
В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу, которая продлилась десять минут

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась десять минут, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Воздушную тревогу в городе объявили в 17.13 мск и отменили спустя десять минут.
"Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев.
Общественный транспорт города возобновляет движение.
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СевастопольБезопасностьМихаил Развожаев
 
 
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