https://ria.ru/20250607/sevastopol-2021533464.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.06.2025
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась десять минут, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T17:29:00+03:00
2025-06-07T17:29:00+03:00
2025-06-07T17:29:00+03:00
севастополь
безопасность
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась десять минут, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Воздушную тревогу в городе объявили в 17.13 мск и отменили спустя десять минут. "Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев. Общественный транспорт города возобновляет движение.
https://ria.ru/20250607/krym-2021532255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, безопасность, михаил развожаев
Севастополь, Безопасность, Михаил Развожаев
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу, которая продлилась десять минут