https://ria.ru/20250607/sevastopol-2021533464.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.06.2025

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась десять минут, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T17:29:00+03:00

2025-06-07T17:29:00+03:00

2025-06-07T17:29:00+03:00

севастополь

безопасность

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась десять минут, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Воздушную тревогу в городе объявили в 17.13 мск и отменили спустя десять минут. "Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев. Общественный транспорт города возобновляет движение.

https://ria.ru/20250607/krym-2021532255.html

севастополь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

севастополь, безопасность, михаил развожаев