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Как живет дочь Евстигнеева Мария Селянская - РИА Новости, 07.06.2025
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09:58 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/selyanskaya-2021381872.html
Как живет дочь Евстигнеева Мария Селянская
Как живет дочь Евстигнеева Мария Селянская - РИА Новости, 07.06.2025
Как живет дочь Евстигнеева Мария Селянская
Имя актрисы Марии Селянской практически не известно широкой публике, но если при этом добавить: "Дочь Евстигнеева" — становится сразу понятно, о ком идет речь... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T09:58:00+03:00
2025-06-07T09:58:00+03:00
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москва
евгений евстигнеев
галина волчек
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Имя актрисы Марии Селянской практически не известно широкой публике, но если при этом добавить: "Дочь Евстигнеева" — становится сразу понятно, о ком идет речь. К сожалению, несмотря на несколько десятков киноролей, Марию Евгеньевну воспринимают в первую очередь как дочь выдающегося актёра. О сложностях жизни в тени гениального отца — в материале РИА Новости.Потеряла мать в 18 летМария Селянская родилась в актерской семье: отец — звезда советского кино и театра Евгений Евстигнеев, мама — Лилия Журкина, красавица-актриса, которая стала второй женой Евстигнеева.Говорят, Евстигнеев начал ухаживать за Журкиной, когда она только пришла работать в театр "Современник", практически на глазах у законной жены — Галины Волчек.Мария появилась на свет в Горьком, где жила бабушка по отцовской линии, где провела почти шесть лет. В Москву ее удалось перевезти только тогда, когда у Евстигнеева наконец появилась столичная квартира.Первое время в семье все было хорошо, актриса всегда вспоминала свое детство как очень счастливое: Евстигнеев, по ее словам, был очень сентиментальным, часто на его глазах при взгляде на дочь появлялись слезы умиления.Родители жили дружно, любимую дочку водили в хореографическую студию, в бассейн и на гимнастику.Но уже в начале 80-х отношения между Евстигнеевым и Журкиной стали рушиться. У знаменитого актера появились романы на стороне.Жена попыталась забыть о своих горестях с помощью алкоголя, но становилось только хуже. Журкина даже пыталась покончить с собой. И однажды умерла в больнице в 49 лет. Марии в тот момент было 18.Не стала жить под одной крышей с мачехойВскоре после смерти жены у Евстигнеева появилась новая женщина, актриса Ирина Цывина, которую актер привел в дом, молодую и красивую.Мария была не в восторге, как быстро у отца появилась новая любовь. Она посчитала такое поведение предательством и ушла из дома, начав жить.К тому времени Маша уже вовсю снималась в кино — первые заметные роли она стала играть уже в 15-летнем возрасте, и играла на сцене театра.Мария недолго винила в трагедии, случившейся с матерью, отца и после непродолжительного периода молчаливой конфронтации даже подружилась с Цывиной, осознав, что та искренне любит папу.К несчастью, из-за слабого сердца Евгений Александрович тоже не прожил долго, и в 1992-м Мария стала сиротой.Первая любовь и цыганские страстиПервая сильная любовь пришла к актрисе на съемках в фильме "Талисман", где юная Маша "по уши" влюбилась в Дениса Чурмантеева, своего партнера по съемкам.Завязавшийся роман заставил ее полностью потерять голову, актриса почти перестала бывать дома, все время стараясь проводить вместе с избранником.Но любовь оказалась непродолжительна и закончилась вскоре после окончания съемок.Второй раз девушка увлеклась актером цыганского театра "Ромэн" по имени Сергей. Она в то время училась в Школе-студии МХАТ, а вместе с труппой "Ромэна" ездила на гастроли и даже танцевала в массовке. Но все же и с Сергеем она рассталась.Два неудачных бракаЗамуж Мария вышла за театрального звукорежиссера Андрея Селянского. И сразу поменяла фамилию, взяв фамилию мужа — чтобы никто не думал, что она старается стать успешной, используя имя своего известного отца.Впрочем, этот брак через короткое время распался.Вторым мужем Марии становится Максим Разуваев, актер "Современника". У супругов родилась дочка Софья. Девушка носит фамилию знаменитого дедушки, которым очень гордится.К сожалению, и этот брак просуществовал недолго, пара распалась.Со своим сводным братом Денисом, сыном Евгения Евстигнеева и Галины Волчек, Мария Селянская не общается: говорит, что у них нет ничего общего.Стала жертвой мошенниковПоследнее время актриса почти не снимается в кино, продолжая играть роли в театре.В феврале 2024 года Мария Селянская стала жертвой телефонных мошенников, переведя аферистам более 1,6 млн рублей."Действовали жулики по стандартной схеме: позвонили, представились сотрудниками банка, напугали 55-летнюю артистку, а потом начали вытаскивать из неё нужную информацию. Как стало известно Mash, преступники забрали с её счетов 1 620 000 рублей. Из них только 520к были личными сбережениями, остальные — кредитные", — написал телеграмм-канал Mash.Остаться надеяться, что эта неблагоприятная история останется позади, и актриса еще порадует нас своими ролями в театре и кино.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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353
60
горький, москва, евгений евстигнеев, галина волчек, ромэн
Горький, Москва, Евгений Евстигнеев, Галина Волчек, Ромэн

Как живет дочь Евстигнеева Мария Селянская

© СКИФ (1990)Мария Селянская в кадре фильма "Убийство свидетеля"
Мария Селянская в кадре фильма Убийство свидетеля - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© СКИФ (1990)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Имя актрисы Марии Селянской практически не известно широкой публике, но если при этом добавить: "Дочь Евстигнеева" — становится сразу понятно, о ком идет речь. К сожалению, несмотря на несколько десятков киноролей, Марию Евгеньевну воспринимают в первую очередь как дочь выдающегося актёра.
О сложностях жизни в тени гениального отца — в материале РИА Новости.

Потеряла мать в 18 лет

Мария Селянская родилась в актерской семье: отец — звезда советского кино и театра Евгений Евстигнеев, мама — Лилия Журкина, красавица-актриса, которая стала второй женой Евстигнеева.
Говорят, Евстигнеев начал ухаживать за Журкиной, когда она только пришла работать в театр "Современник", практически на глазах у законной жены — Галины Волчек.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкАктер театра и кино Евгений Евстигнеев
Актер театра и кино Евгений Евстигнеев - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Актер театра и кино Евгений Евстигнеев
Мария появилась на свет в Горьком, где жила бабушка по отцовской линии, где провела почти шесть лет. В Москву ее удалось перевезти только тогда, когда у Евстигнеева наконец появилась столичная квартира.
Первое время в семье все было хорошо, актриса всегда вспоминала свое детство как очень счастливое: Евстигнеев, по ее словам, был очень сентиментальным, часто на его глазах при взгляде на дочь появлялись слезы умиления.
Родители жили дружно, любимую дочку водили в хореографическую студию, в бассейн и на гимнастику.
Но уже в начале 80-х отношения между Евстигнеевым и Журкиной стали рушиться. У знаменитого актера появились романы на стороне.
Жена попыталась забыть о своих горестях с помощью алкоголя, но становилось только хуже. Журкина даже пыталась покончить с собой. И однажды умерла в больнице в 49 лет. Марии в тот момент было 18.
© Мосфильм (1980)Мария Журкина в кадре фильма "Старый Новый год"
Мария Журкина в кадре фильма Старый Новый год - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Мосфильм (1980)
Мария Журкина в кадре фильма "Старый Новый год"

Не стала жить под одной крышей с мачехой

Вскоре после смерти жены у Евстигнеева появилась новая женщина, актриса Ирина Цывина, которую актер привел в дом, молодую и красивую.
Мария была не в восторге, как быстро у отца появилась новая любовь. Она посчитала такое поведение предательством и ушла из дома, начав жить.
К тому времени Маша уже вовсю снималась в кино — первые заметные роли она стала играть уже в 15-летнем возрасте, и играла на сцене театра.
Мария недолго винила в трагедии, случившейся с матерью, отца и после непродолжительного периода молчаливой конфронтации даже подружилась с Цывиной, осознав, что та искренне любит папу.
К несчастью, из-за слабого сердца Евгений Александрович тоже не прожил долго, и в 1992-м Мария стала сиротой.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктеры Ирина Цывина и Александр Рапопорт во время посещения гостями кинофестиваля станицы Гостагаевской в рамках ХХII Открытого фестиваля кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии "Киношок" в Анапе
Актеры Ирина Цывина и Александр Рапопорт во время посещения гостями кинофестиваля станицы Гостагаевской в рамках ХХII Открытого фестиваля кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии Киношок в Анапе - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актеры Ирина Цывина и Александр Рапопорт во время посещения гостями кинофестиваля станицы Гостагаевской в рамках ХХII Открытого фестиваля кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии "Киношок" в Анапе

Первая любовь и цыганские страсти

Первая сильная любовь пришла к актрисе на съемках в фильме "Талисман", где юная Маша "по уши" влюбилась в Дениса Чурмантеева, своего партнера по съемкам.
Завязавшийся роман заставил ее полностью потерять голову, актриса почти перестала бывать дома, все время стараясь проводить вместе с избранником.
Но любовь оказалась непродолжительна и закончилась вскоре после окончания съемок.
Второй раз девушка увлеклась актером цыганского театра "Ромэн" по имени Сергей. Она в то время училась в Школе-студии МХАТ, а вместе с труппой "Ромэна" ездила на гастроли и даже танцевала в массовке. Но все же и с Сергеем она рассталась.
© Киностудия им. М. Горького (1983)Мария Селянская в кадре фильма "Талисман"
Мария Селянская в кадре фильма Талисман - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Киностудия им. М. Горького (1983)
Мария Селянская в кадре фильма "Талисман"

Два неудачных брака

Замуж Мария вышла за театрального звукорежиссера Андрея Селянского. И сразу поменяла фамилию, взяв фамилию мужа — чтобы никто не думал, что она старается стать успешной, используя имя своего известного отца.
Впрочем, этот брак через короткое время распался.
© Одесская киностудия (1989)Мария Селянская в кадре фильма "Фанат"
Мария Селянская в кадре фильма Фанат - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Одесская киностудия (1989)
Мария Селянская в кадре фильма "Фанат"
Вторым мужем Марии становится Максим Разуваев, актер "Современника". У супругов родилась дочка Софья. Девушка носит фамилию знаменитого дедушки, которым очень гордится.
К сожалению, и этот брак просуществовал недолго, пара распалась.
Со своим сводным братом Денисом, сыном Евгения Евстигнеева и Галины Волчек, Мария Селянская не общается: говорит, что у них нет ничего общего.
© Киностудия им. М. Горького (1987)Мария Селянская в кадре фильма "Она с метлой, он в черной шляпе"
Мария Селянская в кадре фильма Она с метлой, он в черной шляпе - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Киностудия им. М. Горького (1987)
Мария Селянская в кадре фильма "Она с метлой, он в черной шляпе"

Стала жертвой мошенников

Последнее время актриса почти не снимается в кино, продолжая играть роли в театре.
В феврале 2024 года Мария Селянская стала жертвой телефонных мошенников, переведя аферистам более 1,6 млн рублей.
"Действовали жулики по стандартной схеме: позвонили, представились сотрудниками банка, напугали 55-летнюю артистку, а потом начали вытаскивать из неё нужную информацию. Как стало известно Mash, преступники забрали с её счетов 1 620 000 рублей. Из них только 520к были личными сбережениями, остальные — кредитные", — написал телеграмм-канал Mash.
Остаться надеяться, что эта неблагоприятная история останется позади, и актриса еще порадует нас своими ролями в театре и кино.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
 
ГорькийМоскваЕвгений ЕвстигнеевГалина ВолчекРомэн
 
 
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