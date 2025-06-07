Рейтинг@Mail.ru
Трамп будет лично принимать решение о санкциях против России - РИА Новости, 07.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:45 07.06.2025 (обновлено: 01:53 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/sanktsii-2021454548.html
Трамп будет лично принимать решение о санкциях против России
Трамп будет лично принимать решение о санкциях против России - РИА Новости, 07.06.2025
Трамп будет лично принимать решение о санкциях против России
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает сенатский законопроект о новых санкциях против России "очень сильным", но решение о введении новых ограничений в РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T01:45:00+03:00
2025-06-07T01:53:00+03:00
россия
в мире
сша
москва
дональд трамп
майк джонсон
тим кейн (сенатор)
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019217070_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f8f5b40197af9be35d14cc255314d6c2.jpg
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает сенатский законопроект о новых санкциях против России "очень сильным", но решение о введении новых ограничений в отношении будет принимать лично."У них есть законопроект. Это будет зависеть от меня. Это моя опция. Это очень сильный законопроект", - сообщил он журналистам пула Белого дома.Трамп также добавил, что не просил сенат о смягчении предусмотренных законодательной инициативой ограничений.В пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что администрация Трампа добивается от сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) ослабления нового законопроекта о санкциях против России. По данным издания, в Белом доме опасаются, что ужесточение санкций нанесет ущерб попыткам Трампа наладить диалог с Москвой и завершить украинский конфликт. Речь идет о документе, который поддержали уже более 80 сенаторов. Он предполагает введение ограничений против ключевых российских чиновников и секторов экономики, а также санкции в отношении стран, сотрудничающих с Москвой.В сенате документ уже поддержали 82 сенатора, что более чем достаточно для преодоления президентского вето. В палате представителей аналогичный проект подал республиканец Брайан Фицпатрик, собрав 60 соавторов с обеих сторон. Спикер палаты Майк Джонсон заявил, что сам является сторонником жестких мер против России.Сенатор-демократ Тим Кейн, которого опросило издание, выразил осторожный оптимизм в отношении обсуждаемых правок, подчеркнув, что их допустимость зависит от степени изменений. "Если это будут незначительные корректировки - я, вероятно, поддержу их. Но если законопроект будет так размыт, что потеряет суть, - мы этого не допустим", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250604/ssha-2020767396.html
https://ria.ru/20250607/tramp-2021452924.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019217070_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_edaf01e788289527b36ca0c00edb05dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, сша, москва, дональд трамп, майк джонсон, тим кейн (сенатор), санкции в отношении россии
Россия, В мире, США, Москва, Дональд Трамп, Майк Джонсон, Тим Кейн (сенатор), Санкции в отношении России
Трамп будет лично принимать решение о санкциях против России

Трамп назвал проект о новых санкциях против России очень сильным

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает сенатский законопроект о новых санкциях против России "очень сильным", но решение о введении новых ограничений в отношении будет принимать лично.
"У них есть законопроект. Это будет зависеть от меня. Это моя опция. Это очень сильный законопроект", - сообщил он журналистам пула Белого дома.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Законопроект о санкциях против России готов к принятию, заявил Келлог
4 июня, 02:17
Трамп также добавил, что не просил сенат о смягчении предусмотренных законодательной инициативой ограничений.
В пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что администрация Трампа добивается от сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) ослабления нового законопроекта о санкциях против России. По данным издания, в Белом доме опасаются, что ужесточение санкций нанесет ущерб попыткам Трампа наладить диалог с Москвой и завершить украинский конфликт. Речь идет о документе, который поддержали уже более 80 сенаторов. Он предполагает введение ограничений против ключевых российских чиновников и секторов экономики, а также санкции в отношении стран, сотрудничающих с Москвой.
В сенате документ уже поддержали 82 сенатора, что более чем достаточно для преодоления президентского вето. В палате представителей аналогичный проект подал республиканец Брайан Фицпатрик, собрав 60 соавторов с обеих сторон. Спикер палаты Майк Джонсон заявил, что сам является сторонником жестких мер против России.
Сенатор-демократ Тим Кейн, которого опросило издание, выразил осторожный оптимизм в отношении обсуждаемых правок, подчеркнув, что их допустимость зависит от степени изменений. "Если это будут незначительные корректировки - я, вероятно, поддержу их. Но если законопроект будет так размыт, что потеряет суть, - мы этого не допустим", - подчеркнул он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Украина дала России повод разбомбить ее, заявил Трамп
01:14
 
РоссияВ миреСШАМоскваДональд ТрампМайк ДжонсонТим Кейн (сенатор)Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала