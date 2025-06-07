Трамп будет лично принимать решение о санкциях против России
Трамп назвал проект о новых санкциях против России очень сильным
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает сенатский законопроект о новых санкциях против России "очень сильным", но решение о введении новых ограничений в отношении будет принимать лично.
"У них есть законопроект. Это будет зависеть от меня. Это моя опция. Это очень сильный законопроект", - сообщил он журналистам пула Белого дома.
Трамп также добавил, что не просил сенат о смягчении предусмотренных законодательной инициативой ограничений.
В пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что администрация Трампа добивается от сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) ослабления нового законопроекта о санкциях против России. По данным издания, в Белом доме опасаются, что ужесточение санкций нанесет ущерб попыткам Трампа наладить диалог с Москвой и завершить украинский конфликт. Речь идет о документе, который поддержали уже более 80 сенаторов. Он предполагает введение ограничений против ключевых российских чиновников и секторов экономики, а также санкции в отношении стран, сотрудничающих с Москвой.
В сенате документ уже поддержали 82 сенатора, что более чем достаточно для преодоления президентского вето. В палате представителей аналогичный проект подал республиканец Брайан Фицпатрик, собрав 60 соавторов с обеих сторон. Спикер палаты Майк Джонсон заявил, что сам является сторонником жестких мер против России.
Сенатор-демократ Тим Кейн, которого опросило издание, выразил осторожный оптимизм в отношении обсуждаемых правок, подчеркнув, что их допустимость зависит от степени изменений. "Если это будут незначительные корректировки - я, вероятно, поддержу их. Но если законопроект будет так размыт, что потеряет суть, - мы этого не допустим", - подчеркнул он.