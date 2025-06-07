https://ria.ru/20250607/sanktsii-2021454548.html

Трамп будет лично принимать решение о санкциях против России

Трамп будет лично принимать решение о санкциях против России - РИА Новости, 07.06.2025

Трамп будет лично принимать решение о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает сенатский законопроект о новых санкциях против России "очень сильным", но решение о введении новых ограничений в РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T01:45:00+03:00

2025-06-07T01:45:00+03:00

2025-06-07T01:53:00+03:00

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майк джонсон

тим кейн (сенатор)

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает сенатский законопроект о новых санкциях против России "очень сильным", но решение о введении новых ограничений в отношении будет принимать лично."У них есть законопроект. Это будет зависеть от меня. Это моя опция. Это очень сильный законопроект", - сообщил он журналистам пула Белого дома.Трамп также добавил, что не просил сенат о смягчении предусмотренных законодательной инициативой ограничений.В пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что администрация Трампа добивается от сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) ослабления нового законопроекта о санкциях против России. По данным издания, в Белом доме опасаются, что ужесточение санкций нанесет ущерб попыткам Трампа наладить диалог с Москвой и завершить украинский конфликт. Речь идет о документе, который поддержали уже более 80 сенаторов. Он предполагает введение ограничений против ключевых российских чиновников и секторов экономики, а также санкции в отношении стран, сотрудничающих с Москвой.В сенате документ уже поддержали 82 сенатора, что более чем достаточно для преодоления президентского вето. В палате представителей аналогичный проект подал республиканец Брайан Фицпатрик, собрав 60 соавторов с обеих сторон. Спикер палаты Майк Джонсон заявил, что сам является сторонником жестких мер против России.Сенатор-демократ Тим Кейн, которого опросило издание, выразил осторожный оптимизм в отношении обсуждаемых правок, подчеркнув, что их допустимость зависит от степени изменений. "Если это будут незначительные корректировки - я, вероятно, поддержу их. Но если законопроект будет так размыт, что потеряет суть, - мы этого не допустим", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250604/ssha-2020767396.html

https://ria.ru/20250607/tramp-2021452924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, сша, москва, дональд трамп, майк джонсон, тим кейн (сенатор), санкции в отношении россии