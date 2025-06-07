https://ria.ru/20250607/samolet-2021486296.html
В Шереметьево сел самолет с неисправностью двигателя
В Шереметьево сел самолет с неисправностью двигателя - РИА Новости, 07.06.2025
В Шереметьево сел самолет с неисправностью двигателя
Boeing-737 с неисправностью левого двигателя штатно сел в "Шереметьево" в 11.32 мск, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T11:56:00+03:00
2025-06-07T11:56:00+03:00
2025-06-07T12:14:00+03:00
происшествия
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Boeing-737 с неисправностью левого двигателя штатно сел в "Шереметьево" в 11.32 мск, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Самолет "Боинг-737" авиакомпании "Победа" с неисправным левым двигателем благополучно приземлился в "Шереметьево" в 11.32 мск", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250605/pilot-2021158099.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Шереметьево (аэропорт)
В Шереметьево сел самолет с неисправностью двигателя
В Шереметьево сел Boeing-737 с неисправностью левого двигателя