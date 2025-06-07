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В Шереметьево сел самолет с неисправностью двигателя - РИА Новости, 07.06.2025
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11:56 07.06.2025 (обновлено: 12:14 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/samolet-2021486296.html
В Шереметьево сел самолет с неисправностью двигателя
В Шереметьево сел самолет с неисправностью двигателя - РИА Новости, 07.06.2025
В Шереметьево сел самолет с неисправностью двигателя
Boeing-737 с неисправностью левого двигателя штатно сел в "Шереметьево" в 11.32 мск, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T11:56:00+03:00
2025-06-07T12:14:00+03:00
происшествия
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Boeing-737 с неисправностью левого двигателя штатно сел в "Шереметьево" в 11.32 мск, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Самолет "Боинг-737" авиакомпании "Победа" с неисправным левым двигателем благополучно приземлился в "Шереметьево" в 11.32 мск", - сказал собеседник агентства.
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Варвара Скокшина
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происшествия, шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Шереметьево (аэропорт)
В Шереметьево сел самолет с неисправностью двигателя

В Шереметьево сел Boeing-737 с неисправностью левого двигателя

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Boeing-737 с неисправностью левого двигателя штатно сел в "Шереметьево" в 11.32 мск, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Самолет "Боинг-737" авиакомпании "Победа" с неисправным левым двигателем благополучно приземлился в "Шереметьево" в 11.32 мск", - сказал собеседник агентства.
На месте жесткой посадки самолета в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
В Саратовской области пилот упавшего самолета госпитализирован
5 июня, 17:43
 
ПроисшествияШереметьево (аэропорт)
 
 
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