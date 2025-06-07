https://ria.ru/20250607/samolet-2021486296.html

В Шереметьево сел самолет с неисправностью двигателя

В Шереметьево сел самолет с неисправностью двигателя - РИА Новости, 07.06.2025

В Шереметьево сел самолет с неисправностью двигателя

Boeing-737 с неисправностью левого двигателя штатно сел в "Шереметьево" в 11.32 мск, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T11:56:00+03:00

2025-06-07T11:56:00+03:00

2025-06-07T12:14:00+03:00

происшествия

шереметьево (аэропорт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Boeing-737 с неисправностью левого двигателя штатно сел в "Шереметьево" в 11.32 мск, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Самолет "Боинг-737" авиакомпании "Победа" с неисправным левым двигателем благополучно приземлился в "Шереметьево" в 11.32 мск", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250605/pilot-2021158099.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, шереметьево (аэропорт)