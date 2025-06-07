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Высланного в Сальвадор жителя США отправили на суд в Штаты - РИА Новости, 07.06.2025
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00:56 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/salvador-2021451672.html
Высланного в Сальвадор жителя США отправили на суд в Штаты
Высланного в Сальвадор жителя США отправили на суд в Штаты - РИА Новости, 07.06.2025
Высланного в Сальвадор жителя США отправили на суд в Штаты
Подозреваемый в преступлениях житель США Килмар Абрего Гарсиа, ранее высланный из страны и отправленный в тюрьму Сальвадора, отправлен обратно в Штаты, где его... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T00:56:00+03:00
2025-06-07T00:56:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Подозреваемый в преступлениях житель США Килмар Абрего Гарсиа, ранее высланный из страны и отправленный в тюрьму Сальвадора, отправлен обратно в Штаты, где его будут судить за перевозку нелегальных мигрантов, сообщает телеканал ABC. "Депортированный по ошибке уроженец Сальвадора Килмар Абрего Гарсия возвращается в США, где ему предъявят уголовные обвинения в предполагаемой перевозке нелегальных мигрантов внутри страны", - говорится в публикации на сайте телеканала. Гарсиа, предположительно, почти десять лет участвовал в перевозке мигрантов из Мексики и стран Центральной Америки, сообщают источники ABC. По данным собеседников телеканала, среди них были и члены сальвадорской преступной группировки Mara Salvatrucha (MS-13), которую США признали международной террористической организацией. Верховный суд США ранее потребовал от администрации президента США Дональда Трампа "способствовать" возвращению из Сальвадора Килмара Абрего Гарсиа, легализовавшегося после нарушения правил пересечения границы и воспитывающего ребенка с психическим расстройством. Помимо этого, в американских судах сейчас рассматривается большое количество других дел, оспаривающих решения администрации Трампа о депортации и миграции.
https://ria.ru/20250605/sud-2020994067.html
https://ria.ru/20250223/tramp-2001139962.html
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в мире, сша, сальвадор, мексика, дональд трамп
В мире, США, Сальвадор, Мексика, Дональд Трамп
Высланного в Сальвадор жителя США отправили на суд в Штаты

Высланного в Сальвадор жителя США отправили в Штаты, где его ждет суд

© Flickr / Yiftah LiebermanВид на Сан-Сальвадор
Вид на Сан-Сальвадор - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Flickr / Yiftah Lieberman
Вид на Сан-Сальвадор. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Подозреваемый в преступлениях житель США Килмар Абрего Гарсиа, ранее высланный из страны и отправленный в тюрьму Сальвадора, отправлен обратно в Штаты, где его будут судить за перевозку нелегальных мигрантов, сообщает телеканал ABC.
"Депортированный по ошибке уроженец Сальвадора Килмар Абрего Гарсия возвращается в США, где ему предъявят уголовные обвинения в предполагаемой перевозке нелегальных мигрантов внутри страны", - говорится в публикации на сайте телеканала.
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Гарсиа, предположительно, почти десять лет участвовал в перевозке мигрантов из Мексики и стран Центральной Америки, сообщают источники ABC. По данным собеседников телеканала, среди них были и члены сальвадорской преступной группировки Mara Salvatrucha (MS-13), которую США признали международной террористической организацией.
Верховный суд США ранее потребовал от администрации президента США Дональда Трампа "способствовать" возвращению из Сальвадора Килмара Абрего Гарсиа, легализовавшегося после нарушения правил пересечения границы и воспитывающего ребенка с психическим расстройством. Помимо этого, в американских судах сейчас рассматривается большое количество других дел, оспаривающих решения администрации Трампа о депортации и миграции.
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