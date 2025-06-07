Высланного в Сальвадор жителя США отправили на суд в Штаты
Высланного в Сальвадор жителя США отправили в Штаты, где его ждет суд
Вид на Сан-Сальвадор. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Подозреваемый в преступлениях житель США Килмар Абрего Гарсиа, ранее высланный из страны и отправленный в тюрьму Сальвадора, отправлен обратно в Штаты, где его будут судить за перевозку нелегальных мигрантов, сообщает телеканал ABC.
"Депортированный по ошибке уроженец Сальвадора Килмар Абрего Гарсия возвращается в США, где ему предъявят уголовные обвинения в предполагаемой перевозке нелегальных мигрантов внутри страны", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Гарсиа, предположительно, почти десять лет участвовал в перевозке мигрантов из Мексики и стран Центральной Америки, сообщают источники ABC. По данным собеседников телеканала, среди них были и члены сальвадорской преступной группировки Mara Salvatrucha (MS-13), которую США признали международной террористической организацией.
Верховный суд США ранее потребовал от администрации президента США Дональда Трампа "способствовать" возвращению из Сальвадора Килмара Абрего Гарсиа, легализовавшегося после нарушения правил пересечения границы и воспитывающего ребенка с психическим расстройством. Помимо этого, в американских судах сейчас рассматривается большое количество других дел, оспаривающих решения администрации Трампа о депортации и миграции.
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