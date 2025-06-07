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В Румынии сошел с рельсов грузовой поезд с цистернами бензина - РИА Новости, 07.06.2025
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11:08 07.06.2025 (обновлено: 11:23 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/rumynija-2021481805.html
В Румынии сошел с рельсов грузовой поезд с цистернами бензина
В Румынии сошел с рельсов грузовой поезд с цистернами бензина - РИА Новости, 07.06.2025
В Румынии сошел с рельсов грузовой поезд с цистернами бензина
В Румынии сошел с рельсов грузовой поезд с 35 цистернами бензина на магистрали Бухарест-Крайова, железнодорожное движение заблокировано, сообщают в субботу... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T11:08:00+03:00
2025-06-07T11:23:00+03:00
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КИШИНЕВ, 7 июн - РИА Новости. В Румынии сошел с рельсов грузовой поезд с 35 цистернами бензина на магистрали Бухарест-Крайова, железнодорожное движение заблокировано, сообщают в субботу румынские СМИ, в том числе телеканал Digi24. "Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу в районе населенного пункта Мэлдэень. Сошли с рельсов локомотив и две цистерны, одна из которых получила повреждения с утечкой топлива. Место аварии находится в 1,5 километра от жилых домов и в 1,1 километра от национальной дороги DN6. В связи с высокими температурами пожарные регулярно охлаждают поврежденный вагон", - отмечает телеканал. На месте происшествия работают два пожарных расчета, спецтехника для ликвидации последствий аварий и машина химической защиты. Движение поездов и подача электроэнергии в районе инцидента приостановлены. Все 35 вагонов состава были загружены бензином. Представители экологических служб уведомлены о происшествии для контроля возможного загрязнения окружающей среды. Инцидент стал очередным в череде аварий на румынских железных дорогах в 2025 году. В феврале в области Олт при столкновении двух грузовых поездов погиб машинист, 4 мая на станции Констанца при столкновении пассажирского и маневрового составов пострадали 14 человек. По данным агентства по расследованию железнодорожных происшествий (AGIFER), в текущем году в Румынии зафиксировано более 10 серьезных железнодорожных происшествий, включая столкновения и сходы с рельсов. Эксперты связывают участившиеся инциденты с изношенной инфраструктурой, недостаточным техобслуживанием и нехваткой инвестиций в модернизацию.
https://ria.ru/20250606/dtp-2021433863.html
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в мире, румыния, констанца
В мире, Румыния, Констанца
В Румынии сошел с рельсов грузовой поезд с цистернами бензина

Digi24: в Румынии сошел с рельсов грузовой поезд с цистернами бензина

© Фото : ISU - TeleormanНа месте схода с рельсов грузового поезда с 35 цистернами бензина на магистрали Бухарест-Крайов в Румынии
На месте схода с рельсов грузового поезда с 35 цистернами бензина на магистрали Бухарест-Крайов в Румынии - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Фото : ISU - Teleorman
На месте схода с рельсов грузового поезда с 35 цистернами бензина на магистрали Бухарест-Крайов в Румынии
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КИШИНЕВ, 7 июн - РИА Новости. В Румынии сошел с рельсов грузовой поезд с 35 цистернами бензина на магистрали Бухарест-Крайова, железнодорожное движение заблокировано, сообщают в субботу румынские СМИ, в том числе телеканал Digi24.
"Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу в районе населенного пункта Мэлдэень. Сошли с рельсов локомотив и две цистерны, одна из которых получила повреждения с утечкой топлива. Место аварии находится в 1,5 километра от жилых домов и в 1,1 километра от национальной дороги DN6. В связи с высокими температурами пожарные регулярно охлаждают поврежденный вагон", - отмечает телеканал.
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На месте происшествия работают два пожарных расчета, спецтехника для ликвидации последствий аварий и машина химической защиты. Движение поездов и подача электроэнергии в районе инцидента приостановлены.
Все 35 вагонов состава были загружены бензином. Представители экологических служб уведомлены о происшествии для контроля возможного загрязнения окружающей среды.
Инцидент стал очередным в череде аварий на румынских железных дорогах в 2025 году. В феврале в области Олт при столкновении двух грузовых поездов погиб машинист, 4 мая на станции Констанца при столкновении пассажирского и маневрового составов пострадали 14 человек.
По данным агентства по расследованию железнодорожных происшествий (AGIFER), в текущем году в Румынии зафиксировано более 10 серьезных железнодорожных происшествий, включая столкновения и сходы с рельсов.
Эксперты связывают участившиеся инциденты с изношенной инфраструктурой, недостаточным техобслуживанием и нехваткой инвестиций в модернизацию.
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