https://ria.ru/20250607/rumynija-2021481805.html
В Румынии сошел с рельсов грузовой поезд с цистернами бензина
В Румынии сошел с рельсов грузовой поезд с цистернами бензина - РИА Новости, 07.06.2025
В Румынии сошел с рельсов грузовой поезд с цистернами бензина
В Румынии сошел с рельсов грузовой поезд с 35 цистернами бензина на магистрали Бухарест-Крайова, железнодорожное движение заблокировано, сообщают в субботу... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T11:08:00+03:00
2025-06-07T11:08:00+03:00
2025-06-07T11:23:00+03:00
в мире
румыния
констанца
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021482610_1:0:1525:857_1920x0_80_0_0_c80bf9f219ae018a581f56be6a8c6c57.jpg
КИШИНЕВ, 7 июн - РИА Новости. В Румынии сошел с рельсов грузовой поезд с 35 цистернами бензина на магистрали Бухарест-Крайова, железнодорожное движение заблокировано, сообщают в субботу румынские СМИ, в том числе телеканал Digi24. "Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу в районе населенного пункта Мэлдэень. Сошли с рельсов локомотив и две цистерны, одна из которых получила повреждения с утечкой топлива. Место аварии находится в 1,5 километра от жилых домов и в 1,1 километра от национальной дороги DN6. В связи с высокими температурами пожарные регулярно охлаждают поврежденный вагон", - отмечает телеканал. На месте происшествия работают два пожарных расчета, спецтехника для ликвидации последствий аварий и машина химической защиты. Движение поездов и подача электроэнергии в районе инцидента приостановлены. Все 35 вагонов состава были загружены бензином. Представители экологических служб уведомлены о происшествии для контроля возможного загрязнения окружающей среды. Инцидент стал очередным в череде аварий на румынских железных дорогах в 2025 году. В феврале в области Олт при столкновении двух грузовых поездов погиб машинист, 4 мая на станции Констанца при столкновении пассажирского и маневрового составов пострадали 14 человек. По данным агентства по расследованию железнодорожных происшествий (AGIFER), в текущем году в Румынии зафиксировано более 10 серьезных железнодорожных происшествий, включая столкновения и сходы с рельсов. Эксперты связывают участившиеся инциденты с изношенной инфраструктурой, недостаточным техобслуживанием и нехваткой инвестиций в модернизацию.
https://ria.ru/20250606/dtp-2021433863.html
https://ria.ru/20250516/rumynija-2017454390.html
румыния
констанца
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021482610_191:0:1334:857_1920x0_80_0_0_e73b96bb22d67551a27bb2ff3a2bfec4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, констанца
В мире, Румыния, Констанца
В Румынии сошел с рельсов грузовой поезд с цистернами бензина
Digi24: в Румынии сошел с рельсов грузовой поезд с цистернами бензина
КИШИНЕВ, 7 июн - РИА Новости.
В Румынии сошел с рельсов грузовой поезд с 35 цистернами бензина на магистрали Бухарест-Крайова, железнодорожное движение заблокировано, сообщают в субботу румынские СМИ, в том числе телеканал Digi24
.
"Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу в районе населенного пункта Мэлдэень. Сошли с рельсов локомотив и две цистерны, одна из которых получила повреждения с утечкой топлива. Место аварии находится в 1,5 километра от жилых домов и в 1,1 километра от национальной дороги DN6. В связи с высокими температурами пожарные регулярно охлаждают поврежденный вагон", - отмечает телеканал.
На месте происшествия работают два пожарных расчета, спецтехника для ликвидации последствий аварий и машина химической защиты. Движение поездов и подача электроэнергии в районе инцидента приостановлены.
Все 35 вагонов состава были загружены бензином. Представители экологических служб уведомлены о происшествии для контроля возможного загрязнения окружающей среды.
Инцидент стал очередным в череде аварий на румынских железных дорогах в 2025 году. В феврале в области Олт при столкновении двух грузовых поездов погиб машинист, 4 мая на станции Констанца
при столкновении пассажирского и маневрового составов пострадали 14 человек.
По данным агентства по расследованию железнодорожных происшествий (AGIFER), в текущем году в Румынии
зафиксировано более 10 серьезных железнодорожных происшествий, включая столкновения и сходы с рельсов.
Эксперты связывают участившиеся инциденты с изношенной инфраструктурой, недостаточным техобслуживанием и нехваткой инвестиций в модернизацию.