https://ria.ru/20250607/rumynija-2021481805.html

В Румынии сошел с рельсов грузовой поезд с цистернами бензина

В Румынии сошел с рельсов грузовой поезд с цистернами бензина - РИА Новости, 07.06.2025

В Румынии сошел с рельсов грузовой поезд с цистернами бензина

В Румынии сошел с рельсов грузовой поезд с 35 цистернами бензина на магистрали Бухарест-Крайова, железнодорожное движение заблокировано, сообщают в субботу... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T11:08:00+03:00

2025-06-07T11:08:00+03:00

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КИШИНЕВ, 7 июн - РИА Новости. В Румынии сошел с рельсов грузовой поезд с 35 цистернами бензина на магистрали Бухарест-Крайова, железнодорожное движение заблокировано, сообщают в субботу румынские СМИ, в том числе телеканал Digi24. "Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу в районе населенного пункта Мэлдэень. Сошли с рельсов локомотив и две цистерны, одна из которых получила повреждения с утечкой топлива. Место аварии находится в 1,5 километра от жилых домов и в 1,1 километра от национальной дороги DN6. В связи с высокими температурами пожарные регулярно охлаждают поврежденный вагон", - отмечает телеканал. На месте происшествия работают два пожарных расчета, спецтехника для ликвидации последствий аварий и машина химической защиты. Движение поездов и подача электроэнергии в районе инцидента приостановлены. Все 35 вагонов состава были загружены бензином. Представители экологических служб уведомлены о происшествии для контроля возможного загрязнения окружающей среды. Инцидент стал очередным в череде аварий на румынских железных дорогах в 2025 году. В феврале в области Олт при столкновении двух грузовых поездов погиб машинист, 4 мая на станции Констанца при столкновении пассажирского и маневрового составов пострадали 14 человек. По данным агентства по расследованию железнодорожных происшествий (AGIFER), в текущем году в Румынии зафиксировано более 10 серьезных железнодорожных происшествий, включая столкновения и сходы с рельсов. Эксперты связывают участившиеся инциденты с изношенной инфраструктурой, недостаточным техобслуживанием и нехваткой инвестиций в модернизацию.

https://ria.ru/20250606/dtp-2021433863.html

https://ria.ru/20250516/rumynija-2017454390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, румыния, констанца