https://ria.ru/20250607/rossiya-2021564366.html
"Коренные причины". В США признали неудобную правду о России
"Коренные причины". В США признали неудобную правду о России - РИА Новости, 07.06.2025
"Коренные причины". В США признали неудобную правду о России
Россия стремится устранить первопричины украинского конфликта для мирного урегулирования, заявил профессор Чикагского университета Джеффри Сакс в интервью... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T21:03:00+03:00
2025-06-07T21:03:00+03:00
2025-06-07T21:03:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия стремится устранить первопричины украинского конфликта для мирного урегулирования, заявил профессор Чикагского университета Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу "Dialogue Works"."Россия все это время говорила, что хочет положить конец украинскому конфликту за столом переговоров, но чтобы они были направлены на устранение первопричин войны. Это абсолютно логично. Она хочет положить конец этой войне, не замораживая конфликт, чтобы он мог начаться снова, а обращаясь к коренным причинам: к расширению НАТО, коллективной безопасности, территориальным вопросам и так далее", — отметил он.Эксперт также подчеркнул, что Европа не стремится к переговорам и не излагает никакой позиции по Украине, а Киев, в свою очередь, предлагает "бредовый список" требований.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что членство Украины в НАТО неприемлемо для России, простого отказа не принимать ее в альянс недостаточно. По словам Захаровой, в НАТО должны отказаться от своих обещаний по итогам Бухарестского саммита 2008 года, где Киеву гарантировали присоединение к альянсу в будущем, иначе, как подчеркнула официальный представитель МИД, "эта проблема продолжит отравлять атмосферу на европейском континенте".Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021550620.html
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в мире, россия, европа, украина, мария захарова, нато, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Европа, Украина, Мария Захарова, НАТО, США
"Коренные причины". В США признали неудобную правду о России
Сакс: Россия стремится устранить первопричины украинского конфликта