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Shaman появился на красной ковровой дорожке "Муз-ТВ" с Мизулиной

Shaman появился на красной ковровой дорожке "Муз-ТВ" с Мизулиной - РИА Новости, 07.06.2025

Shaman появился на красной ковровой дорожке "Муз-ТВ" с Мизулиной

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) появился на красной ковровой дорожке музыкальной премии "Муз-ТВ" с главой Лиги безопасного интернета Екатериной... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T18:05:00+03:00

2025-06-07T18:05:00+03:00

2025-06-07T18:05:00+03:00

шоубиз

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екатерина мизулина

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) появился на красной ковровой дорожке музыкальной премии "Муз-ТВ" с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, передает корреспондент РИА Новости. XX Юбилейная церемония вручения национальной музыкальной премии "Муз-ТВ" 2025 "Легенда" проходит на концертной площадке "Live Арена" в субботу. "Теперь уже вместе с Екатериной мы работаем на благо России", - сказал Shaman. Пара появилась в элегантных классических образах: Shaman в костюме, а Мизулина - в черном платье. Пока пара была на дорожке, фанаты пели песню Shaman "Ты моя". В субботу Shaman представит песню "Прямо по сердцу", с которой он представит Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", на церемонии премии телеканала "Муз-ТВ" "Легенда". Ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева сообщила РИА Новости, что конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman). Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.

https://ria.ru/20250309/shaman-2003968716.html

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россия, москва, московская область (подмосковье), shaman (ярослав дронов) , екатерина мизулина, владимир путин, общество