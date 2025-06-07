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Shaman появился на красной ковровой дорожке "Муз-ТВ" с Мизулиной - РИА Новости, 07.06.2025
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Шоубиз
 
18:05 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/rossiya-2021538651.html
Shaman появился на красной ковровой дорожке "Муз-ТВ" с Мизулиной
Shaman появился на красной ковровой дорожке "Муз-ТВ" с Мизулиной - РИА Новости, 07.06.2025
Shaman появился на красной ковровой дорожке "Муз-ТВ" с Мизулиной
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) появился на красной ковровой дорожке музыкальной премии "Муз-ТВ" с главой Лиги безопасного интернета Екатериной... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T18:05:00+03:00
2025-06-07T18:05:00+03:00
шоубиз
россия
москва
московская область (подмосковье)
shaman (ярослав дронов)
екатерина мизулина
владимир путин
общество
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) появился на красной ковровой дорожке музыкальной премии "Муз-ТВ" с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, передает корреспондент РИА Новости. XX Юбилейная церемония вручения национальной музыкальной премии "Муз-ТВ" 2025 "Легенда" проходит на концертной площадке "Live Арена" в субботу. "Теперь уже вместе с Екатериной мы работаем на благо России", - сказал Shaman. Пара появилась в элегантных классических образах: Shaman в костюме, а Мизулина - в черном платье. Пока пара была на дорожке, фанаты пели песню Shaman "Ты моя". В субботу Shaman представит песню "Прямо по сердцу", с которой он представит Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", на церемонии премии телеканала "Муз-ТВ" "Легенда". Ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева сообщила РИА Новости, что конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman). Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.
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россия, москва, московская область (подмосковье), shaman (ярослав дронов) , екатерина мизулина, владимир путин, общество
Шоубиз, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), SHAMAN (Ярослав Дронов) , Екатерина Мизулина, Владимир Путин, Общество
Shaman появился на красной ковровой дорожке "Муз-ТВ" с Мизулиной

Ярослав Дронов появился на красной ковровой дорожке "Муз-ТВ" с Мизулиной

© РИА Новости / Дарья МедведеваЗаслуженный артист РФ Ярослав Дронов появился на красной ковровой дорожке музыкальной премии "Муз-ТВ" с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов появился на красной ковровой дорожке музыкальной премии Муз-ТВ с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Дарья Медведева
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов появился на красной ковровой дорожке музыкальной премии "Муз-ТВ" с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) появился на красной ковровой дорожке музыкальной премии "Муз-ТВ" с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, передает корреспондент РИА Новости.
XX Юбилейная церемония вручения национальной музыкальной премии "Муз-ТВ" 2025 "Легенда" проходит на концертной площадке "Live Арена" в субботу.
"Теперь уже вместе с Екатериной мы работаем на благо России", - сказал Shaman.
Пара появилась в элегантных классических образах: Shaman в костюме, а Мизулина - в черном платье. Пока пара была на дорожке, фанаты пели песню Shaman "Ты моя".
В субботу Shaman представит песню "Прямо по сердцу", с которой он представит Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", на церемонии премии телеканала "Муз-ТВ" "Легенда".
Ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева сообщила РИА Новости, что конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman).
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.
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ШоубизРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)SHAMAN (Ярослав Дронов)Екатерина МизулинаВладимир ПутинОбщество
 
 
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