Shaman появился на красной ковровой дорожке "Муз-ТВ" с Мизулиной
Ярослав Дронов появился на красной ковровой дорожке "Муз-ТВ" с Мизулиной
© РИА Новости / Дарья МедведеваЗаслуженный артист РФ Ярослав Дронов появился на красной ковровой дорожке музыкальной премии "Муз-ТВ" с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов появился на красной ковровой дорожке музыкальной премии "Муз-ТВ" с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) появился на красной ковровой дорожке музыкальной премии "Муз-ТВ" с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, передает корреспондент РИА Новости.
XX Юбилейная церемония вручения национальной музыкальной премии "Муз-ТВ" 2025 "Легенда" проходит на концертной площадке "Live Арена" в субботу.
"Теперь уже вместе с Екатериной мы работаем на благо России", - сказал Shaman.
Пара появилась в элегантных классических образах: Shaman в костюме, а Мизулина - в черном платье. Пока пара была на дорожке, фанаты пели песню Shaman "Ты моя".
В субботу Shaman представит песню "Прямо по сердцу", с которой он представит Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", на церемонии премии телеканала "Муз-ТВ" "Легенда".
Ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева сообщила РИА Новости, что конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman).
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.