https://ria.ru/20250607/rossija-2021535835.html

Минобороны подтвердило готовность России выполнить договоренности с Киевом

Минобороны подтвердило готовность России выполнить договоренности с Киевом - РИА Новости, 07.06.2025

Минобороны подтвердило готовность России выполнить договоренности с Киевом

Россия подтверждает готовность выполнить все имеющиеся договоренности гуманитарного характера с украинской стороной, заявил заместитель министра обороны РФ... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T17:43:00+03:00

2025-06-07T17:43:00+03:00

2025-06-07T17:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

стамбул

александр фомин

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия подтверждает готовность выполнить все имеющиеся договоренности гуманитарного характера с украинской стороной, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. По словам Фомина, которые приводит МО РФ, российская сторона рассчитывает, что в ближайшее время власти Украины смогут принять необходимые решения по выполнению конкретных договоренностей по гуманитарным вопросам, достигнутых в Стамбуле. "В свою очередь подтверждаем готовность выполнить все имеющиеся договоренности, как это всегда делает российская сторона", - сказал Фомин.

https://ria.ru/20250419/minoborony-2012292483.html

россия

украина

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Наталья Макарова

россия, украина, стамбул, александр фомин, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле