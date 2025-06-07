https://ria.ru/20250607/rossija-2021535835.html
Минобороны подтвердило готовность России выполнить договоренности с Киевом
Минобороны подтвердило готовность России выполнить договоренности с Киевом - РИА Новости, 07.06.2025
Минобороны подтвердило готовность России выполнить договоренности с Киевом
Россия подтверждает готовность выполнить все имеющиеся договоренности гуманитарного характера с украинской стороной, заявил заместитель министра обороны РФ... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T17:43:00+03:00
2025-06-07T17:43:00+03:00
2025-06-07T17:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
стамбул
александр фомин
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия подтверждает готовность выполнить все имеющиеся договоренности гуманитарного характера с украинской стороной, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. По словам Фомина, которые приводит МО РФ, российская сторона рассчитывает, что в ближайшее время власти Украины смогут принять необходимые решения по выполнению конкретных договоренностей по гуманитарным вопросам, достигнутых в Стамбуле. "В свою очередь подтверждаем готовность выполнить все имеющиеся договоренности, как это всегда делает российская сторона", - сказал Фомин.
https://ria.ru/20250419/minoborony-2012292483.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, стамбул, александр фомин, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Александр Фомин, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Минобороны подтвердило готовность России выполнить договоренности с Киевом
МО: РФ подтверждает готовность выполнить гуманитарные договоренности с Украиной