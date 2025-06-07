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Россия заблаговременно довела до Киева предложение передать тела погибших - РИА Новости, 07.06.2025
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17:37 07.06.2025 (обновлено: 20:57 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/rossija-2021534521.html
Россия заблаговременно довела до Киева предложение передать тела погибших
Россия заблаговременно довела до Киева предложение передать тела погибших - РИА Новости, 07.06.2025
Россия заблаговременно довела до Киева предложение передать тела погибших
Россия заблаговременно довела предложение передать тела погибших военных до Украины и была готова сделать это уже на этой неделе, заявил заместитель министра... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T17:37:00+03:00
2025-06-07T20:57:00+03:00
россия
украина
москва
александр фомин
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
киев
в мире
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия заблаговременно довела предложение передать тела погибших военных до Украины и была готова сделать это уже на этой неделе, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. "После возвращения в Москву незамедлительно приступили к подготовке мероприятий по передаче тел погибших и обмену пленными. Заблаговременно довели наши предложения на этот счет до украинской стороны и были готовы начать передачу тел погибших уже на этой неделе", - сказал Фомин.
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Заявление замминистра обороны о готовности России передать Украине тела погибших военнослужащих ВСУ
Полное заявление замминистра обороны Александра Фомина о готовности России передать Украине тела погибших военнослужащих ВСУ и начать обмен пленными, сорванный сегодня украинской стороной, вопреки договоренностям, достигнутым в Стамбуле
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россия, украина, москва, александр фомин, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, киев, в мире
Россия, Украина, Москва, Александр Фомин, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Киев, В мире
Россия заблаговременно довела до Киева предложение передать тела погибших

Замглавы МО Фомин: Россия заранее довела до Украины предложение передать тела

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия заблаговременно довела предложение передать тела погибших военных до Украины и была готова сделать это уже на этой неделе, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
"После возвращения в Москву незамедлительно приступили к подготовке мероприятий по передаче тел погибших и обмену пленными. Заблаговременно довели наши предложения на этот счет до украинской стороны и были готовы начать передачу тел погибших уже на этой неделе", - сказал Фомин.
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