https://ria.ru/20250607/rossija-2021534521.html

Россия заблаговременно довела до Киева предложение передать тела погибших

Россия заблаговременно довела до Киева предложение передать тела погибших - РИА Новости, 07.06.2025

Россия заблаговременно довела до Киева предложение передать тела погибших

Россия заблаговременно довела предложение передать тела погибших военных до Украины и была готова сделать это уже на этой неделе, заявил заместитель министра... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T17:37:00+03:00

2025-06-07T17:37:00+03:00

2025-06-07T20:57:00+03:00

россия

украина

москва

александр фомин

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

киев

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021536252_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_3304d349426e17428215aa0c1a0e2b48.png

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия заблаговременно довела предложение передать тела погибших военных до Украины и была готова сделать это уже на этой неделе, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. "После возвращения в Москву незамедлительно приступили к подготовке мероприятий по передаче тел погибших и обмену пленными. Заблаговременно довели наши предложения на этот счет до украинской стороны и были готовы начать передачу тел погибших уже на этой неделе", - сказал Фомин.

https://ria.ru/20250607/svo-2021516085.html

россия

украина

москва

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Заявление замминистра обороны о готовности России передать Украине тела погибших военнослужащих ВСУ Полное заявление замминистра обороны Александра Фомина о готовности России передать Украине тела погибших военнослужащих ВСУ и начать обмен пленными, сорванный сегодня украинской стороной, вопреки договоренностям, достигнутым в Стамбуле 2025-06-07T17:37 true PT2M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, москва, александр фомин, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, киев, в мире