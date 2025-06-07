https://ria.ru/20250607/rossija-2021534521.html
Россия заблаговременно довела до Киева предложение передать тела погибших
Россия заблаговременно довела до Киева предложение передать тела погибших - РИА Новости, 07.06.2025
Россия заблаговременно довела до Киева предложение передать тела погибших
Россия заблаговременно довела предложение передать тела погибших военных до Украины и была готова сделать это уже на этой неделе, заявил заместитель министра... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T17:37:00+03:00
2025-06-07T17:37:00+03:00
2025-06-07T20:57:00+03:00
россия
украина
москва
александр фомин
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
киев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021536252_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_3304d349426e17428215aa0c1a0e2b48.png
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия заблаговременно довела предложение передать тела погибших военных до Украины и была готова сделать это уже на этой неделе, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. "После возвращения в Москву незамедлительно приступили к подготовке мероприятий по передаче тел погибших и обмену пленными. Заблаговременно довели наши предложения на этот счет до украинской стороны и были готовы начать передачу тел погибших уже на этой неделе", - сказал Фомин.
https://ria.ru/20250607/svo-2021516085.html
россия
украина
москва
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021536252_67:0:547:360_1920x0_80_0_0_a9b0783b3c58019624c937626629e744.png
Заявление замминистра обороны о готовности России передать Украине тела погибших военнослужащих ВСУ
Полное заявление замминистра обороны Александра Фомина о готовности России передать Украине тела погибших военнослужащих ВСУ и начать обмен пленными, сорванный сегодня украинской стороной, вопреки договоренностям, достигнутым в Стамбуле
2025-06-07T17:37
true
PT2M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, москва, александр фомин, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, киев, в мире
Россия, Украина, Москва, Александр Фомин, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Киев, В мире
Россия заблаговременно довела до Киева предложение передать тела погибших
Замглавы МО Фомин: Россия заранее довела до Украины предложение передать тела