https://ria.ru/20250607/rossija-2021483160.html

Россия и Таиланд ратифицировали договор о выдаче преступников

Россия и Таиланд ратифицировали договор о выдаче преступников - РИА Новости, 07.06.2025

Россия и Таиланд ратифицировали договор о выдаче преступников

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Таиландом о взаимной выдаче лиц, в отношении которых направляются запросы... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T11:18:00+03:00

2025-06-07T11:18:00+03:00

2025-06-07T11:18:00+03:00

россия

таиланд

владимир путин

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Таиландом о взаимной выдаче лиц, в отношении которых направляются запросы для осуществления уголовного преследования, вынесения или исполнения приговора за совершение преступления. Согласно документу, выдачу повлекут за собой преступления, за которые законодательством обеих стран предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание. Если запрос о выдаче направлен в отношении лица, приговоренного в запрашивающей стране к лишению свободы за предусматривающее выдачу преступление, лицо будет подлежать выдаче только в тех случаях, когда срок неотбытой части наказания составляет не менее полугода. Запрос о выдаче не будет подлежать исполнению, если у запрашиваемой стороны есть основания полагать, что запрос представлен в целях преследования или наказания лица по признаку расы, пола, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или в связи с его политическими убеждениями либо этому лицу может быть нанесен ущерб по любой из этих причин. Также договор не порождает ни для одной из сторон обязательств по выдаче собственных граждан. В договоре также отмечается, что документ применяется к запросам о выдаче, полученным после его вступления в силу, даже если запросы связаны с деяниями, совершенными до вступления закона в силу. Центральными органами со стороны России является Генеральная прокуратура, а со стороны Таиланда - генеральный прокурор.

https://ria.ru/20250603/dzhibuti-2020677912.html

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россия, таиланд, владимир путин