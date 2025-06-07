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Россия и Таиланд ратифицировали договор о выдаче преступников - РИА Новости, 07.06.2025
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11:18 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/rossija-2021483160.html
Россия и Таиланд ратифицировали договор о выдаче преступников
Россия и Таиланд ратифицировали договор о выдаче преступников - РИА Новости, 07.06.2025
Россия и Таиланд ратифицировали договор о выдаче преступников
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Таиландом о взаимной выдаче лиц, в отношении которых направляются запросы... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T11:18:00+03:00
2025-06-07T11:18:00+03:00
россия
таиланд
владимир путин
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Таиландом о взаимной выдаче лиц, в отношении которых направляются запросы для осуществления уголовного преследования, вынесения или исполнения приговора за совершение преступления. Согласно документу, выдачу повлекут за собой преступления, за которые законодательством обеих стран предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание. Если запрос о выдаче направлен в отношении лица, приговоренного в запрашивающей стране к лишению свободы за предусматривающее выдачу преступление, лицо будет подлежать выдаче только в тех случаях, когда срок неотбытой части наказания составляет не менее полугода. Запрос о выдаче не будет подлежать исполнению, если у запрашиваемой стороны есть основания полагать, что запрос представлен в целях преследования или наказания лица по признаку расы, пола, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или в связи с его политическими убеждениями либо этому лицу может быть нанесен ущерб по любой из этих причин. Также договор не порождает ни для одной из сторон обязательств по выдаче собственных граждан. В договоре также отмечается, что документ применяется к запросам о выдаче, полученным после его вступления в силу, даже если запросы связаны с деяниями, совершенными до вступления закона в силу. Центральными органами со стороны России является Генеральная прокуратура, а со стороны Таиланда - генеральный прокурор.
https://ria.ru/20250603/dzhibuti-2020677912.html
https://ria.ru/20250607/rossija-2021482857.html
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россия, таиланд, владимир путин
Россия, Таиланд, Владимир Путин
Россия и Таиланд ратифицировали договор о выдаче преступников

Путин подписал закон о ратификации договора с Таиландом о выдаче преступников

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Таиландом о взаимной выдаче лиц, в отношении которых направляются запросы для осуществления уголовного преследования, вынесения или исполнения приговора за совершение преступления.
Согласно документу, выдачу повлекут за собой преступления, за которые законодательством обеих стран предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание. Если запрос о выдаче направлен в отношении лица, приговоренного в запрашивающей стране к лишению свободы за предусматривающее выдачу преступление, лицо будет подлежать выдаче только в тех случаях, когда срок неотбытой части наказания составляет не менее полугода.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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Запрос о выдаче не будет подлежать исполнению, если у запрашиваемой стороны есть основания полагать, что запрос представлен в целях преследования или наказания лица по признаку расы, пола, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или в связи с его политическими убеждениями либо этому лицу может быть нанесен ущерб по любой из этих причин. Также договор не порождает ни для одной из сторон обязательств по выдаче собственных граждан.
В договоре также отмечается, что документ применяется к запросам о выдаче, полученным после его вступления в силу, даже если запросы связаны с деяниями, совершенными до вступления закона в силу. Центральными органами со стороны России является Генеральная прокуратура, а со стороны Таиланда - генеральный прокурор.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
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РоссияТаиландВладимир Путин
 
 
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