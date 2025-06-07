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Путин ратифицировал договор с Сейшелами о правовой помощи - РИА Новости, 07.06.2025
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11:13 07.06.2025 (обновлено: 11:19 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/rossija-2021482857.html
Путин ратифицировал договор с Сейшелами о правовой помощи
Путин ратифицировал договор с Сейшелами о правовой помощи - РИА Новости, 07.06.2025
Путин ратифицировал договор с Сейшелами о правовой помощи
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Республикой Сейшельские Острова о взаимной правовой помощи по уголовным... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T11:13:00+03:00
2025-06-07T11:19:00+03:00
россия
владимир путин
сейшельские острова
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Республикой Сейшельские Острова о взаимной правовой помощи по уголовным делам. В соответствии с договором, стороны оказывают друг другу взаимную правовую помощь по уголовным делам в случае, если деяние, в связи с которым поступил запрос о правовой помощи, является уголовно наказуемым согласно законодательству обеих стран. Запрашиваемая сторона также может оказать правовую помощь в случаях, если деяние не является уголовно наказуемым по её законодательству. В договоре отмечается, что правовая помощь может также предоставляться в связи с расследованиями, уголовным преследованием или судебным разбирательством в отношении финансовых и таможенных преступлений. Правовая помощь включает в себя: вручение документов, имеющих отношение к уголовному делу; получение доказательств; установление местонахождения и идентификацию лиц и предметов; вызов свидетелей, потерпевших, экспертов и иных лиц для их добровольной явки в компетентный орган запрашивающей стороны и так далее.
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россия, владимир путин, сейшельские острова
Россия, Владимир Путин, Сейшельские острова
Путин ратифицировал договор с Сейшелами о правовой помощи

Путин ратифицировал договор между Россией и Сейшелами о взаимной правовой помощи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Республикой Сейшельские Острова о взаимной правовой помощи по уголовным делам.
В соответствии с договором, стороны оказывают друг другу взаимную правовую помощь по уголовным делам в случае, если деяние, в связи с которым поступил запрос о правовой помощи, является уголовно наказуемым согласно законодательству обеих стран. Запрашиваемая сторона также может оказать правовую помощь в случаях, если деяние не является уголовно наказуемым по её законодательству. В договоре отмечается, что правовая помощь может также предоставляться в связи с расследованиями, уголовным преследованием или судебным разбирательством в отношении финансовых и таможенных преступлений.
Правовая помощь включает в себя: вручение документов, имеющих отношение к уголовному делу; получение доказательств; установление местонахождения и идентификацию лиц и предметов; вызов свидетелей, потерпевших, экспертов и иных лиц для их добровольной явки в компетентный орган запрашивающей стороны и так далее.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Путин одобрил предложение о соглашении с Джибути о выдаче преступников
3 июня, 15:23
 
РоссияВладимир ПутинСейшельские острова
 
 
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