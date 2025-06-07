https://ria.ru/20250607/rossija-2021482857.html
Путин ратифицировал договор с Сейшелами о правовой помощи
Путин ратифицировал договор с Сейшелами о правовой помощи - РИА Новости, 07.06.2025
Путин ратифицировал договор с Сейшелами о правовой помощи
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Республикой Сейшельские Острова о взаимной правовой помощи по уголовным... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T11:13:00+03:00
2025-06-07T11:13:00+03:00
2025-06-07T11:19:00+03:00
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владимир путин
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Республикой Сейшельские Острова о взаимной правовой помощи по уголовным делам. В соответствии с договором, стороны оказывают друг другу взаимную правовую помощь по уголовным делам в случае, если деяние, в связи с которым поступил запрос о правовой помощи, является уголовно наказуемым согласно законодательству обеих стран. Запрашиваемая сторона также может оказать правовую помощь в случаях, если деяние не является уголовно наказуемым по её законодательству. В договоре отмечается, что правовая помощь может также предоставляться в связи с расследованиями, уголовным преследованием или судебным разбирательством в отношении финансовых и таможенных преступлений. Правовая помощь включает в себя: вручение документов, имеющих отношение к уголовному делу; получение доказательств; установление местонахождения и идентификацию лиц и предметов; вызов свидетелей, потерпевших, экспертов и иных лиц для их добровольной явки в компетентный орган запрашивающей стороны и так далее.
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россия, владимир путин, сейшельские острова
Россия, Владимир Путин, Сейшельские острова
Путин ратифицировал договор с Сейшелами о правовой помощи
Путин ратифицировал договор между Россией и Сейшелами о взаимной правовой помощи
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Республикой Сейшельские Острова о взаимной правовой помощи по уголовным делам.
В соответствии с договором, стороны оказывают друг другу взаимную правовую помощь по уголовным делам в случае, если деяние, в связи с которым поступил запрос о правовой помощи, является уголовно наказуемым согласно законодательству обеих стран. Запрашиваемая сторона также может оказать правовую помощь в случаях, если деяние не является уголовно наказуемым по её законодательству. В договоре отмечается, что правовая помощь может также предоставляться в связи с расследованиями, уголовным преследованием или судебным разбирательством в отношении финансовых и таможенных преступлений.
Правовая помощь включает в себя: вручение документов, имеющих отношение к уголовному делу; получение доказательств; установление местонахождения и идентификацию лиц и предметов; вызов свидетелей, потерпевших, экспертов и иных лиц для их добровольной явки в компетентный орган запрашивающей стороны и так далее.