https://ria.ru/20250607/rossija-2021477740.html
В России за сутки потушили 43 природных пожара
В России за сутки потушили 43 природных пожара - РИА Новости, 07.06.2025
В России за сутки потушили 43 природных пожара
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 43 природных пожара, площадь зоны распространения огня составила более 40 тысяч... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T10:15:00+03:00
2025-06-07T10:15:00+03:00
2025-06-07T10:15:00+03:00
происшествия
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забайкальский край
природные пожары в россии
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 43 природных пожара, площадь зоны распространения огня составила более 40 тысяч гектаров, сообщает в субботу Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства за прошедшие сутки... в России лесопожарными силами ликвидировано 43 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 40 236 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи субботы на территории РФ было 70 лесных пожаров на площади 788 937 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - 29 пожаров на площади 681 637 гектаров.
https://ria.ru/20250606/pozhar--2021331605.html
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происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 43 природных пожара
Авиалесоохрана: на всей территории России за сутки потушили 43 природных пожара