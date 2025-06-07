https://ria.ru/20250607/rossija-2021477740.html

В России за сутки потушили 43 природных пожара

В России за сутки потушили 43 природных пожара - РИА Новости, 07.06.2025

В России за сутки потушили 43 природных пожара

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 43 природных пожара, площадь зоны распространения огня составила более 40 тысяч... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T10:15:00+03:00

2025-06-07T10:15:00+03:00

2025-06-07T10:15:00+03:00

происшествия

россия

забайкальский край

природные пожары в россии

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 43 природных пожара, площадь зоны распространения огня составила более 40 тысяч гектаров, сообщает в субботу Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства за прошедшие сутки... в России лесопожарными силами ликвидировано 43 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 40 236 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи субботы на территории РФ было 70 лесных пожаров на площади 788 937 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - 29 пожаров на площади 681 637 гектаров.

https://ria.ru/20250606/pozhar--2021331605.html

россия

забайкальский край

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происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии