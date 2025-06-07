Россия ведет консультации с ООН о судьбе меморандума о сельхозпродукции
Россия ведет диалог с ООН о судьбе меморандума об экспорте сельхозпродукции
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Россия ведет консультации с ООН о судьбе меморандума о нормализации экспорта российской сельхозпродукции, сообщил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин.
"Этот меморандум был, как известно, частью черноморской инициативы, и он до сих пор действует, осталось немного времени, мы проводили и до сих пор продолжаем консультации с представителями секретариата ООН по всем этим вопросам. Естественно, консультации направлены на обеспечение беспрепятственного доступа для российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок", - сказал Вершинин.
При этом, по словам Вершинина, Россия продолжит вносить серьезный вклад в обеспечение продовольственной безопасности в мире.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что киевский режим использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений к мировым рынкам.