https://ria.ru/20250607/rossija-2021472610.html

Россия ведет консультации с ООН о судьбе меморандума о сельхозпродукции

Россия ведет консультации с ООН о судьбе меморандума о сельхозпродукции - РИА Новости, 07.06.2025

Россия ведет консультации с ООН о судьбе меморандума о сельхозпродукции

Россия ведет консультации с ООН о судьбе меморандума о нормализации экспорта российской сельхозпродукции, сообщил РИА Новости замглавы МИД России Сергей... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T09:02:00+03:00

2025-06-07T09:02:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Россия ведет консультации с ООН о судьбе меморандума о нормализации экспорта российской сельхозпродукции, сообщил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин. "Этот меморандум был, как известно, частью черноморской инициативы, и он до сих пор действует, осталось немного времени, мы проводили и до сих пор продолжаем консультации с представителями секретариата ООН по всем этим вопросам. Естественно, консультации направлены на обеспечение беспрепятственного доступа для российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок", - сказал Вершинин. Он добавил, что Россия встречает серьезное сопротивление со стороны западных столиц, в первую очередь со стороны Брюсселя. При этом, по словам Вершинина, Россия продолжит вносить серьезный вклад в обеспечение продовольственной безопасности в мире. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что киевский режим использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений к мировым рынкам.

https://ria.ru/20250509/rossija-2015908523.html

https://ria.ru/20250509/srok-2015920242.html

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россия, брюссель, турция, сергей вершинин, оон, россельхозбанк, swift