https://ria.ru/20250607/ritter-2021460463.html

"Уже в земле": в США напомнили полякам, что ждет врагов России

"Уже в земле": в США напомнили полякам, что ждет врагов России - РИА Новости, 07.06.2025

"Уже в земле": в США напомнили полякам, что ждет врагов России

Антироссийская позиция Польши уже очень дорого ей обошлась, заявил американский военный аналитик Скотт Риттер во время трансляции в соцсети X. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T04:58:00+03:00

2025-06-07T04:58:00+03:00

2025-06-07T14:52:00+03:00

польша

россия

варшава

скотт риттер

нато

украина

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МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. Антироссийская позиция Польши уже очень дорого ей обошлась, заявил американский военный аналитик Скотт Риттер во время трансляции в соцсети X."Вы создаете проблемы! Польша — проблема, а не Россия. Вы и так отправили тысячи наемников воевать с Россией, они уже в земле. А если вы хотите отправить свою жалкую армию на Украину, их ждет такая же судьба", — сказал он.Аналитик отметил, что Польша не представляет никакой угрозы для России, но тем не менее продолжает свою антироссийскую риторику и поддерживает Украину. По его словам, в Варшаве не знают свою историю и поддерживают тех, кто устраивал этнические чистки в отношении их предков."Россия не ищет конфликта с Польшей и другими соседями. Единственное, что ее волнует, — нацисты и НАТО у границ", — заключил Риттер.Отношения между Москвой и Варшавой значительно ухудшились в последние годы. Так, Россия обвиняла Польшу в оголтелой русофобии: ее власти сносят советские памятники и изымают российскую собственность. Между тем Москва внесла Польшу в список недружественных государств, а также выслала из страны десятки дипломатов и консульских работников в ответ на аналогичные действия Варшавы. В Кремле, комментируя враждебные действия республики, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250604/mid-2020880623.html

https://ria.ru/20250605/den-2021116406.html

https://ria.ru/20250606/kiev-2021118718.html

польша

россия

варшава

украина

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польша, россия, варшава, скотт риттер, нато, украина