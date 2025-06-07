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Умерла бывший главный режиссер Московского Цирка Никулина Оксана Дружинина

Умерла бывший главный режиссер Московского Цирка Никулина Оксана Дружинина - РИА Новости, 08.06.2025

Умерла бывший главный режиссер Московского Цирка Никулина Оксана Дружинина

Бывший главный режиссер Московского Цирка Никулина Оксана Дружинина умерла в возрасте 51 года, сообщила пресс-службе цирка в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-07T23:12:00+03:00

2025-06-07T23:12:00+03:00

2025-06-08T00:38:00+03:00

московский цирк никулина

происшествия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Бывший главный режиссер Московского Цирка Никулина Оксана Дружинина умерла в возрасте 51 года, сообщила пресс-службе цирка в своем Telegram-канале.Дружинина, которая работала в последнее время режиссером-постановщиком, скончалась 7 июня. Дирекция цирка и коллектив выразили соболезнования семье Дружининой.

москва

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московский цирк никулина, происшествия, москва