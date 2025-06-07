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Умерла бывший главный режиссер Московского Цирка Никулина Оксана Дружинина - РИА Новости, 08.06.2025
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23:12 07.06.2025 (обновлено: 00:38 08.06.2025)
https://ria.ru/20250607/rezhisser-2021572350.html
Умерла бывший главный режиссер Московского Цирка Никулина Оксана Дружинина
Умерла бывший главный режиссер Московского Цирка Никулина Оксана Дружинина - РИА Новости, 08.06.2025
Умерла бывший главный режиссер Московского Цирка Никулина Оксана Дружинина
Бывший главный режиссер Московского Цирка Никулина Оксана Дружинина умерла в возрасте 51 года, сообщила пресс-службе цирка в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.06.2025
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московский цирк никулина
происшествия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Бывший главный режиссер Московского Цирка Никулина Оксана Дружинина умерла в возрасте 51 года, сообщила пресс-службе цирка в своем Telegram-канале.Дружинина, которая работала в последнее время режиссером-постановщиком, скончалась 7 июня. Дирекция цирка и коллектив выразили соболезнования семье Дружининой.
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московский цирк никулина, происшествия, москва
Московский цирк Никулина, Происшествия, Москва
Умерла бывший главный режиссер Московского Цирка Никулина Оксана Дружинина

Цирк Никулина: бывший главный режиссер Оксана Дружинина умерла в 51 год

© Telegram-канал ZапашныйОксана Дружинина
Оксана Дружинина - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Telegram-канал Zапашный
Оксана Дружинина. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Бывший главный режиссер Московского Цирка Никулина Оксана Дружинина умерла в возрасте 51 года, сообщила пресс-службе цирка в своем Telegram-канале.
Дружинина, которая работала в последнее время режиссером-постановщиком, скончалась 7 июня. Дирекция цирка и коллектив выразили соболезнования семье Дружининой.
 
Московский цирк НикулинаПроисшествияМосква
 
 
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