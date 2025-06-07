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Забег "ЮТэйр" вошел в Книгу рекордов России - РИА Новости, 07.06.2025
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16:38 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/rekordy-2021527422.html
Забег "ЮТэйр" вошел в Книгу рекордов России
Забег "ЮТэйр" вошел в Книгу рекордов России - РИА Новости, 07.06.2025
Забег "ЮТэйр" вошел в Книгу рекордов России
Спортивное мероприятие, организованное группой "ЮТэйр" (Utair) в Тюмени, стало самым массовым забегом по действующей взлетно-посадочной полосе аэродрома в РФ,... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T16:38:00+03:00
2025-06-07T16:38:00+03:00
россия
тюмень
тюменская область
ютэйр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТЮМЕНЬ, 7 июн - РИА Новости. Спортивное мероприятие, организованное группой "ЮТэйр" (Utair) в Тюмени, стало самым массовым забегом по действующей взлетно-посадочной полосе аэродрома в РФ, оно внесено в Книгу рекордов России, сообщила компания. "Седьмого июня на аэродроме "ЮТэйр" в Тюмени "Плеханово" состоялось спортивное мероприятие "Пять огненных авиаверст", которое внесли в Книгу рекордов России как самый массовый забег по взлетно-посадочной полосе действующего аэродрома", - сообщила компания. Уточняется, что в забеге приняли участие 1652 человека. Они преодолели пять километров - с начала взлетно-посадочной полосы до конца и обратно. Подчеркивается, что мероприятие организовано в поддержку здорового и активного образа жизни. Многие участники бежали вместе с семьями. Организаторами забега выступили группа "ЮТэйр", Главное управление МЧС России по Тюменской области и спортивный партнер - команда "Пять верст". В группу "ЮТэйр" входят компании, осуществляющие перевозки на самолетах и вертолетах, техническое обслуживание и ремонт авиационной техники, аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов, подготовку авиационного персонала.
https://rsport.ria.ru/20250528/zabeg-2019518916.html
https://rsport.ria.ru/20250524/moskva-2018828804.html
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россия, тюмень, тюменская область, ютэйр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Тюмень, Тюменская область, ЮТэйр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Забег "ЮТэйр" вошел в Книгу рекордов России

Забег "ЮТэйр" по действующей взлетно-посадочной полосе попал в книгу рекордов РФ

© Utair/TelegramЗабег "5 огненных авиавёрст" от "ЮТэйр"
Забег 5 огненных авиавёрст от ЮТэйр - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Utair/Telegram
Забег "5 огненных авиавёрст" от "ЮТэйр"
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ТЮМЕНЬ, 7 июн - РИА Новости. Спортивное мероприятие, организованное группой "ЮТэйр" (Utair) в Тюмени, стало самым массовым забегом по действующей взлетно-посадочной полосе аэродрома в РФ, оно внесено в Книгу рекордов России, сообщила компания.
«
"Седьмого июня на аэродроме "ЮТэйр" в Тюмени "Плеханово" состоялось спортивное мероприятие "Пять огненных авиаверст", которое внесли в Книгу рекордов России как самый массовый забег по взлетно-посадочной полосе действующего аэродрома", - сообщила компания.
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Уточняется, что в забеге приняли участие 1652 человека. Они преодолели пять километров - с начала взлетно-посадочной полосы до конца и обратно.
Подчеркивается, что мероприятие организовано в поддержку здорового и активного образа жизни. Многие участники бежали вместе с семьями.
Организаторами забега выступили группа "ЮТэйр", Главное управление МЧС России по Тюменской области и спортивный партнер - команда "Пять верст".
В группу "ЮТэйр" входят компании, осуществляющие перевозки на самолетах и вертолетах, техническое обслуживание и ремонт авиационной техники, аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов, подготовку авиационного персонала.
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РоссияТюменьТюменская областьЮТэйрМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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