https://ria.ru/20250607/rekordy-2021527422.html

Забег "ЮТэйр" вошел в Книгу рекордов России

Забег "ЮТэйр" вошел в Книгу рекордов России - РИА Новости, 07.06.2025

Забег "ЮТэйр" вошел в Книгу рекордов России

Спортивное мероприятие, организованное группой "ЮТэйр" (Utair) в Тюмени, стало самым массовым забегом по действующей взлетно-посадочной полосе аэродрома в РФ,... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T16:38:00+03:00

2025-06-07T16:38:00+03:00

2025-06-07T16:38:00+03:00

россия

тюмень

тюменская область

ютэйр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТЮМЕНЬ, 7 июн - РИА Новости. Спортивное мероприятие, организованное группой "ЮТэйр" (Utair) в Тюмени, стало самым массовым забегом по действующей взлетно-посадочной полосе аэродрома в РФ, оно внесено в Книгу рекордов России, сообщила компания. "Седьмого июня на аэродроме "ЮТэйр" в Тюмени "Плеханово" состоялось спортивное мероприятие "Пять огненных авиаверст", которое внесли в Книгу рекордов России как самый массовый забег по взлетно-посадочной полосе действующего аэродрома", - сообщила компания. Уточняется, что в забеге приняли участие 1652 человека. Они преодолели пять километров - с начала взлетно-посадочной полосы до конца и обратно. Подчеркивается, что мероприятие организовано в поддержку здорового и активного образа жизни. Многие участники бежали вместе с семьями. Организаторами забега выступили группа "ЮТэйр", Главное управление МЧС России по Тюменской области и спортивный партнер - команда "Пять верст". В группу "ЮТэйр" входят компании, осуществляющие перевозки на самолетах и вертолетах, техническое обслуживание и ремонт авиационной техники, аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов, подготовку авиационного персонала.

https://rsport.ria.ru/20250528/zabeg-2019518916.html

https://rsport.ria.ru/20250524/moskva-2018828804.html

россия

тюмень

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, тюмень, тюменская область, ютэйр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)