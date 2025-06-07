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Адвокат рассказала, как не потерять бизнес при разводе - РИА Новости, 07.06.2025
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03:07 07.06.2025 (обновлено: 11:46 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/razvod-2021458055.html
Адвокат рассказала, как не потерять бизнес при разводе
Адвокат рассказала, как не потерять бизнес при разводе - РИА Новости, 07.06.2025
Адвокат рассказала, как не потерять бизнес при разводе
Избежать потери бизнеса при разводе можно в случае оформления режима раздельной собственности на него в брачном договоре, рассказала РИА Новости адвокат,... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T03:07:00+03:00
2025-06-07T11:46:00+03:00
татьяна кузьминова
общество
россия
развод
брак
бизнес
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Избежать потери бизнеса при разводе можно в случае оформления режима раздельной собственности на него в брачном договоре, рассказала РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова. "В случае расторжения брака, в отсутствие брачного договора в зону риска попадает не только осязаемое имущество: недвижимость, автомобили, иное движимое имущество, которое затрагивает лишь интерес супругов, но и активы, которые попадают в периметр интересов третьих лиц, например, партнеров по бизнесу, - и в таком случае последствия при разделе могут быть не всегда предсказуемые", - сказала РИА Новости адвокат. Она привела пример - в период брака один из супругов вместе с друзьями создал бизнес, например, открыл ООО. Компания развивается и регулярно приносит доход. Но единственным участником общества, является один из супругов, друзья присутствуют номинально, либо кто-то выполняет функцию генерального директора, но денежные средства в развитие компании вносили в одинаковом размере, и компания успешно работала в формате партнерства на вере (у друзей не было задачи закреплять все условия в рамках юридического поля). "В случае расторжения брака супруга учредителя ООО претендует на половину доли в компании в формате реального участия. В случае, если устав компании составлен грамотно, то вход новых участников в такое общество невозможен - это минимизирует риски для вступления в реальный бизнес, людей, далеких от такого бизнеса", - отметила Кузьминова. По ее словам, если в уставе нет такой оговорки, бывшая супруга может быть участником общества, либо в судебной инстанции претендовать на половину стоимости доли. "Правовой совет - чтобы избежать дробления бизнеса или существенных финансовых потерь при оплате стоимости доли, составляйте брачный договор, по которому в отношении бизнеса будет действовать режим раздельной собственности супругов", - подчеркнула адвокат.
https://ria.ru/20241130/razvod-1986597024.html
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татьяна кузьминова, общество, россия, развод, брак, бизнес
Татьяна Кузьминова, Общество, Россия, Развод, брак, Бизнес
Адвокат рассказала, как не потерять бизнес при разводе

Адвокат Кузьминова: избежать потери бизнеса при разводе позволит брачный договор

© Depositphotos.com / HayDmitriyПара оформляет документы на развод
Пара оформляет документы на развод - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Depositphotos.com / HayDmitriy
Пара оформляет документы на развод. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Избежать потери бизнеса при разводе можно в случае оформления режима раздельной собственности на него в брачном договоре, рассказала РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова.
"В случае расторжения брака, в отсутствие брачного договора в зону риска попадает не только осязаемое имущество: недвижимость, автомобили, иное движимое имущество, которое затрагивает лишь интерес супругов, но и активы, которые попадают в периметр интересов третьих лиц, например, партнеров по бизнесу, - и в таком случае последствия при разделе могут быть не всегда предсказуемые", - сказала РИА Новости адвокат.
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Она привела пример - в период брака один из супругов вместе с друзьями создал бизнес, например, открыл ООО. Компания развивается и регулярно приносит доход. Но единственным участником общества, является один из супругов, друзья присутствуют номинально, либо кто-то выполняет функцию генерального директора, но денежные средства в развитие компании вносили в одинаковом размере, и компания успешно работала в формате партнерства на вере (у друзей не было задачи закреплять все условия в рамках юридического поля).
"В случае расторжения брака супруга учредителя ООО претендует на половину доли в компании в формате реального участия. В случае, если устав компании составлен грамотно, то вход новых участников в такое общество невозможен - это минимизирует риски для вступления в реальный бизнес, людей, далеких от такого бизнеса", - отметила Кузьминова.
По ее словам, если в уставе нет такой оговорки, бывшая супруга может быть участником общества, либо в судебной инстанции претендовать на половину стоимости доли. "Правовой совет - чтобы избежать дробления бизнеса или существенных финансовых потерь при оплате стоимости доли, составляйте брачный договор, по которому в отношении бизнеса будет действовать режим раздельной собственности супругов", - подчеркнула адвокат.
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Татьяна КузьминоваОбществоРоссияРазводбракБизнес
 
 
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