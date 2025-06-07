https://ria.ru/20250607/razvod-2021458055.html

Адвокат рассказала, как не потерять бизнес при разводе

Адвокат рассказала, как не потерять бизнес при разводе - РИА Новости, 07.06.2025

Адвокат рассказала, как не потерять бизнес при разводе

Избежать потери бизнеса при разводе можно в случае оформления режима раздельной собственности на него в брачном договоре, рассказала РИА Новости адвокат,... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T03:07:00+03:00

2025-06-07T03:07:00+03:00

2025-06-07T11:46:00+03:00

татьяна кузьминова

общество

россия

развод

брак

бизнес

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Избежать потери бизнеса при разводе можно в случае оформления режима раздельной собственности на него в брачном договоре, рассказала РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова. "В случае расторжения брака, в отсутствие брачного договора в зону риска попадает не только осязаемое имущество: недвижимость, автомобили, иное движимое имущество, которое затрагивает лишь интерес супругов, но и активы, которые попадают в периметр интересов третьих лиц, например, партнеров по бизнесу, - и в таком случае последствия при разделе могут быть не всегда предсказуемые", - сказала РИА Новости адвокат. Она привела пример - в период брака один из супругов вместе с друзьями создал бизнес, например, открыл ООО. Компания развивается и регулярно приносит доход. Но единственным участником общества, является один из супругов, друзья присутствуют номинально, либо кто-то выполняет функцию генерального директора, но денежные средства в развитие компании вносили в одинаковом размере, и компания успешно работала в формате партнерства на вере (у друзей не было задачи закреплять все условия в рамках юридического поля). "В случае расторжения брака супруга учредителя ООО претендует на половину доли в компании в формате реального участия. В случае, если устав компании составлен грамотно, то вход новых участников в такое общество невозможен - это минимизирует риски для вступления в реальный бизнес, людей, далеких от такого бизнеса", - отметила Кузьминова. По ее словам, если в уставе нет такой оговорки, бывшая супруга может быть участником общества, либо в судебной инстанции претендовать на половину стоимости доли. "Правовой совет - чтобы избежать дробления бизнеса или существенных финансовых потерь при оплате стоимости доли, составляйте брачный договор, по которому в отношении бизнеса будет действовать режим раздельной собственности супругов", - подчеркнула адвокат.

https://ria.ru/20241130/razvod-1986597024.html

https://ria.ru/20250326/razvod-1598413963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

татьяна кузьминова, общество, россия, развод, брак, бизнес