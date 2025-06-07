https://ria.ru/20250607/raki-2021568457.html

Эксперт рассказал, как правильно выбрать раков

Эксперт рассказал, как правильно выбрать раков - РИА Новости, 07.06.2025

Эксперт рассказал, как правильно выбрать раков

Летом у россиян особой популярностью пользуются блюда из раков, но покупать их нужно только свежими, определить это можно по щелкающим клешням, прочному панцирю РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T22:17:00+03:00

2025-06-07T22:17:00+03:00

2025-06-07T22:17:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Летом у россиян особой популярностью пользуются блюда из раков, но покупать их нужно только свежими, определить это можно по щелкающим клешням, прочному панцирю и приятному речному аромату, рассказал РИА Новости бренд-шеф ресторанов "Ерш" Алексей Разбоев. "Самое первое и главное правило при выборе раков – они должны быть живые, мясо мертвых раков очень быстро портится и есть большой риск получить серьезное отравление", - сказал Разбоев. Он уточнил, что при покупке раков следует тщательно осмотреть панцирь – он должен быть твердым без видимых повреждений. "Если панцирь мягкий и имеет трещины – это может указывать на неправильные условия хранения, которые могли привести к порче продукта", - пояснил шеф-повар. Разбоев рассказал, что свежие раки имеют легкий запах реки. Если ощущается неприятный запах – это указывает на испорченный продукт, пояснил он. "Также рекомендую обратить внимание на еще один признак свежести раков – они должны активно и быстро двигаться, шевелить усами и щелкать клешнями", - подчеркнул эксперт. Шеф-повар также поделился, как правильно сварить раков. "Перед приготовлением их необходимо хорошо промыть водой. Далее раков помещаем в кастрюлю с холодной водой, для классического варианта приготовления в воду добавляют соль, лавровый лист, душистый перец, укроп и оставляют постоять на 25 минут. После, кастрюлю с раками ставим на огонь и доводим до кипения, затем, снижаем огонь и варим еще 10 минут", - рассказал Разбоев. Он уточнил, что к готовым ракам можно подать соус том-ям. "Этот соус используют для приготовления различных вариантов позиций с морепродуктами, вкус которых хорошо раскрывается под этим соусом. Для его приготовления используют пасту том-ям, лимонник, сливочное масло и кокосовое молоко", - поделился рецептом собеседник агентства. Шеф-повар рассказал, что есть и другой вариант для любителей сливочного вкуса – раки по-царски. "Сливочный соус – один из наиболее популярных в приготовлении позиций с морепродуктами – он не перебивает вкус деликатесов и добавляет сливочный вкус и нежную текстуру. Для приготовления сливочных раков используются сливки, тобико, лимон и укроп", - отметил он.

https://ria.ru/20250417/restorany-2011728587.html

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