https://ria.ru/20250607/rada-2021540719.html

В Раде рассказали об уничижительном прозвище Сырского

В Раде рассказали об уничижительном прозвище Сырского - РИА Новости, 07.06.2025

В Раде рассказали об уничижительном прозвище Сырского

За главнокомандующим ВСУ Александром Сырским закрепилось прозвище Сырок, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T18:21:00+03:00

2025-06-07T18:21:00+03:00

2025-06-07T18:21:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. За главнокомандующим ВСУ Александром Сырским закрепилось прозвище Сырок, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале."Интересно, что в войсках действующего главнокомандующего ВСУ называют, как правило, Сырок. <…> Это, пожалуй, от какого-то чудесного творожка в шоколаде, с соблазнительным, вдохновляющим на подвиги фруктовым ароматом. Оттуда же, да?" — написала она.Ранее Безуглая раскритиковала действия Сырского и генштаба, обвинив их в плохой подготовке фортификационных сооружений в Сумской области, и призвала жителей региона эвакуироваться.В феврале издание Politico со ссылкой на украинских военных писало, что командиры ВСУ при главнокомандующем Александре Сырском были заменены на верных ему людей, которых мало волнуют жизни подчиненных.

https://ria.ru/20250607/tela-2021530207.html

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