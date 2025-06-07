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В Раде рассказали об уничижительном прозвище Сырского - РИА Новости, 07.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:21 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/rada-2021540719.html
В Раде рассказали об уничижительном прозвище Сырского
В Раде рассказали об уничижительном прозвище Сырского - РИА Новости, 07.06.2025
В Раде рассказали об уничижительном прозвище Сырского
За главнокомандующим ВСУ Александром Сырским закрепилось прозвище Сырок, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T18:21:00+03:00
2025-06-07T18:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
александр сырский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
украина
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. За главнокомандующим ВСУ Александром Сырским закрепилось прозвище Сырок, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале."Интересно, что в войсках действующего главнокомандующего ВСУ называют, как правило, Сырок. &lt;…&gt; Это, пожалуй, от какого-то чудесного творожка в шоколаде, с соблазнительным, вдохновляющим на подвиги фруктовым ароматом. Оттуда же, да?" — написала она.Ранее Безуглая раскритиковала действия Сырского и генштаба, обвинив их в плохой подготовке фортификационных сооружений в Сумской области, и призвала жителей региона эвакуироваться.В феврале издание Politico со ссылкой на украинских военных писало, что командиры ВСУ при главнокомандующем Александре Сырском были заменены на верных ему людей, которых мало волнуют жизни подчиненных.
https://ria.ru/20250607/tela-2021530207.html
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в мире, сумская область, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Украина
В Раде рассказали об уничижительном прозвище Сырского

Безуглая: в ВСУ за главнокомандующим Сырским закрепилось прозвище Сырок

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. За главнокомандующим ВСУ Александром Сырским закрепилось прозвище Сырок, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале.
"Интересно, что в войсках действующего главнокомандующего ВСУ называют, как правило, Сырок. <…> Это, пожалуй, от какого-то чудесного творожка в шоколаде, с соблазнительным, вдохновляющим на подвиги фруктовым ароматом. Оттуда же, да?" — написала она.
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Ранее Безуглая раскритиковала действия Сырского и генштаба, обвинив их в плохой подготовке фортификационных сооружений в Сумской области, и призвала жителей региона эвакуироваться.
В феврале издание Politico со ссылкой на украинских военных писало, что командиры ВСУ при главнокомандующем Александре Сырском были заменены на верных ему людей, которых мало волнуют жизни подчиненных.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныУкраина
 
 
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