https://ria.ru/20250607/pvo-2021467320.html

В Калужской области за ночь уничтожили пять беспилотников

В Калужской области за ночь уничтожили пять беспилотников - РИА Новости, 07.06.2025

В Калужской области за ночь уничтожили пять беспилотников

Силы ПВО уничтожили за ночь пять беспилотников в Калужской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает губернатор Владислав Шапша в своем... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T07:32:00+03:00

2025-06-07T07:32:00+03:00

2025-06-07T07:32:00+03:00

происшествия

малоярославецкий район

калужская область

смоленская область

владислав шапша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили за ночь пять беспилотников в Калужской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. "Сегодня ночью силами ПВО на территории Ульяновского, Козельского, Боровского и Малоярославецкого районов уничтожены пять БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. На местах работают оперативные группы", - написал он. Губернатор также добавил, что обломки одного из уничтоженных БПЛА в Малоярославецком районе незначительно повредили автомобиль и забор частного дома. На месте работает оперативная группа. Ранее в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО уничтожили ночью 36 украинских беспилотников над территориями Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областей и Московского региона.

https://ria.ru/20250606/ukraina-2021344326.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

малоярославецкий район

калужская область

смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, малоярославецкий район, калужская область, смоленская область, владислав шапша, министерство обороны рф (минобороны рф)