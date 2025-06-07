https://ria.ru/20250607/pvo-2021467320.html
В Калужской области за ночь уничтожили пять беспилотников
В Калужской области за ночь уничтожили пять беспилотников - РИА Новости, 07.06.2025
В Калужской области за ночь уничтожили пять беспилотников
Силы ПВО уничтожили за ночь пять беспилотников в Калужской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает губернатор Владислав Шапша в своем... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T07:32:00+03:00
2025-06-07T07:32:00+03:00
2025-06-07T07:32:00+03:00
происшествия
малоярославецкий район
калужская область
смоленская область
владислав шапша
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили за ночь пять беспилотников в Калужской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. "Сегодня ночью силами ПВО на территории Ульяновского, Козельского, Боровского и Малоярославецкого районов уничтожены пять БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. На местах работают оперативные группы", - написал он. Губернатор также добавил, что обломки одного из уничтоженных БПЛА в Малоярославецком районе незначительно повредили автомобиль и забор частного дома. На месте работает оперативная группа. Ранее в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО уничтожили ночью 36 украинских беспилотников над территориями Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областей и Московского региона.
https://ria.ru/20250606/ukraina-2021344326.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
малоярославецкий район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, малоярославецкий район, калужская область, смоленская область, владислав шапша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Малоярославецкий район, Калужская область, Смоленская область, Владислав Шапша, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Калужской области за ночь уничтожили пять беспилотников
Шапша: силы ПВО за ночь уничтожили пять беспилотников в Калужской области