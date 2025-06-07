https://ria.ru/20250607/pvo-2021466119.html

Силы ПВО уничтожили 36 украинских дронов

Силы ПВО уничтожили 36 украинских дронов - РИА Новости, 07.06.2025

Силы ПВО уничтожили 36 украинских дронов

Российские средства ПВО уничтожили ночью 36 украинских беспилотников над территориями Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областей и Московского региона,... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T07:14:00+03:00

2025-06-07T07:14:00+03:00

2025-06-07T09:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

смоленская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ночью 36 украинских беспилотников над территориями Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областей и Московского региона, сообщили в Минобороны России."Седьмого июня т.г. в период с 00.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областей и Московского региона", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, смоленская область, министерство обороны рф (минобороны рф)