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Силы ПВО уничтожили 36 украинских дронов
Силы ПВО уничтожили 36 украинских дронов - РИА Новости, 07.06.2025
Силы ПВО уничтожили 36 украинских дронов
Российские средства ПВО уничтожили ночью 36 украинских беспилотников над территориями Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областей и Московского региона,... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T07:14:00+03:00
2025-06-07T07:14:00+03:00
2025-06-07T09:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
смоленская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ночью 36 украинских беспилотников над территориями Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областей и Московского региона, сообщили в Минобороны России."Седьмого июня т.г. в период с 00.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областей и Московского региона", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, смоленская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Смоленская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО уничтожили 36 украинских дронов
Силы ПВО за ночь уничтожили 36 украинских дронов над российскими регионами