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Силы ПВО сбили четыре беспилотника, атаковавших Москву
Силы ПВО сбили четыре беспилотника, атаковавших Москву - РИА Новости, 07.06.2025
Силы ПВО сбили четыре беспилотника, атаковавших Москву
Силы ПВО уничтожили четыре дрона, нацелившихся на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T03:37:00+03:00
2025-06-07T03:37:00+03:00
2025-06-07T03:44:00+03:00
москва
безопасность
специальная военная операция на украине
сергей собянин
вооруженные силы украины
беспилотники
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили четыре дрона, нацелившихся на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале."Силами ПВО Минобороны сбито четыре беспилотника, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.За три часа до этого градоначальник рассказал о ликвидации еще одного БПЛА.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, безопасность, сергей собянин, вооруженные силы украины, беспилотники
Москва, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Беспилотники
Силы ПВО сбили четыре беспилотника, атаковавших Москву
Собянин: силы ПВО сбили четыре беспилотника, атаковавших Москву