https://ria.ru/20250607/pvo-2021458888.html

Силы ПВО сбили четыре беспилотника, атаковавших Москву

Силы ПВО сбили четыре беспилотника, атаковавших Москву - РИА Новости, 07.06.2025

Силы ПВО сбили четыре беспилотника, атаковавших Москву

Силы ПВО уничтожили четыре дрона, нацелившихся на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T03:37:00+03:00

2025-06-07T03:37:00+03:00

2025-06-07T03:44:00+03:00

москва

безопасность

специальная военная операция на украине

сергей собянин

вооруженные силы украины

беспилотники

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили четыре дрона, нацелившихся на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале."Силами ПВО Минобороны сбито четыре беспилотника, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.За три часа до этого градоначальник рассказал о ликвидации еще одного БПЛА.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, безопасность, сергей собянин, вооруженные силы украины, беспилотники