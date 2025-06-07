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Под Смоленском уничтожили украинский беспилотник

Под Смоленском уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 07.06.2025

Под Смоленском уничтожили украинский беспилотник

Украинский БПЛА подавлен средствами РЭБ около Смоленска, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T02:39:00+03:00

2025-06-07T02:39:00+03:00

2025-06-07T02:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

смоленск

василий анохин

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Украинский БПЛА подавлен средствами РЭБ около Смоленска, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале. "Уважаемые смоляне! В настоящее время украинская сторона в очередной раз предпринимает попытку атаки на наш регион. На текущий момент средствами РЭБ министерства обороны РФ вблизи города Смоленска подавлен БПЛА противника. Пострадавших и разрушений нет", - написал он. Губернатор добавил, что на месте падения работают экстренные и оперативные службы.

https://ria.ru/20250121/ataka-1994719216.html

смоленск

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Дарья Буймова

смоленск, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность