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Под Смоленском уничтожили украинский беспилотник
Под Смоленском уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 07.06.2025
Под Смоленском уничтожили украинский беспилотник
Украинский БПЛА подавлен средствами РЭБ около Смоленска, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T02:39:00+03:00
2025-06-07T02:39:00+03:00
2025-06-07T02:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
смоленск
василий анохин
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Украинский БПЛА подавлен средствами РЭБ около Смоленска, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале. "Уважаемые смоляне! В настоящее время украинская сторона в очередной раз предпринимает попытку атаки на наш регион. На текущий момент средствами РЭБ министерства обороны РФ вблизи города Смоленска подавлен БПЛА противника. Пострадавших и разрушений нет", - написал он. Губернатор добавил, что на месте падения работают экстренные и оперативные службы.
https://ria.ru/20250121/ataka-1994719216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленск, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Смоленск, Василий Анохин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Под Смоленском уничтожили украинский беспилотник
Губернатор Анохин: около Смоленска уничтожили украинский беспилотник