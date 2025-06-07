https://ria.ru/20250607/pvo-2021450535.html

Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший в московский регион

Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший в московский регион - РИА Новости, 07.06.2025

Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший в московский регион

Уничтожен дрон, летевший в направлении Московского региона, сообщается в Telegram-канале мэра Сергея Собянина. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T00:36:00+03:00

2025-06-07T00:36:00+03:00

2025-06-07T00:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

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москва

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Уничтожен дрон, летевший в направлении Московского региона, сообщается в Telegram-канале мэра Сергея Собянина."ПВО Минобороны уничтожен один БПЛА, летевший на Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — говорится в публикации.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, сергей собянин, москва