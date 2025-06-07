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Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший в московский регион
Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший в московский регион - РИА Новости, 07.06.2025
Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший в московский регион
Уничтожен дрон, летевший в направлении Московского региона, сообщается в Telegram-канале мэра Сергея Собянина. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T00:36:00+03:00
2025-06-07T00:36:00+03:00
2025-06-07T00:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Уничтожен дрон, летевший в направлении Московского региона, сообщается в Telegram-канале мэра Сергея Собянина."ПВО Минобороны уничтожен один БПЛА, летевший на Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — говорится в публикации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей собянин, москва
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Собянин, Москва
Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший в московский регион
Собянин: силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший в Москву