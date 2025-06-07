https://ria.ru/20250607/pvo-2021449393.html

Силы ПВО за вечер сбили более 80 украинских БПЛА

Силы ПВО за вечер сбили более 80 украинских БПЛА - РИА Новости, 07.06.2025

Силы ПВО за вечер сбили более 80 украинских БПЛА

Силы ПВО с 9,5 часов сбили 82 дрона ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.06.2025

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специальная военная операция на украине

безопасность

калужская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Силы ПВО с 9,5 часов сбили 82 дрона ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны."С 14.30 мск 6 июня до 0.00 мск 7 июня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.Уточняется, что БПЛА сбили в Брянской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской и Калужской областях, а также Московском регионе.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

калужская область

белгородская область

курская область

брянская область

тульская область

москва

московская область (подмосковье)

рязанская область

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Дарья Буймова

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