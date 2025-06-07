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Силы ПВО за вечер сбили более 80 украинских БПЛА - РИА Новости, 07.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:21 07.06.2025 (обновлено: 00:27 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/pvo-2021449393.html
Силы ПВО за вечер сбили более 80 украинских БПЛА
Силы ПВО за вечер сбили более 80 украинских БПЛА - РИА Новости, 07.06.2025
Силы ПВО за вечер сбили более 80 украинских БПЛА
Силы ПВО с 9,5 часов сбили 82 дрона ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T00:21:00+03:00
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специальная военная операция на украине
безопасность
калужская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
белгородская область
курская область
брянская область
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Силы ПВО с 9,5 часов сбили 82 дрона ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны."С 14.30 мск 6 июня до 0.00 мск 7 июня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.Уточняется, что БПЛА сбили в Брянской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской и Калужской областях, а также Московском регионе.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
калужская область
белгородская область
курская область
брянская область
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безопасность, калужская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, белгородская область, курская область, брянская область, тульская область, москва, московская область (подмосковье), рязанская область, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Калужская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Курская область, Брянская область, Тульская область, Москва, Московская область (Подмосковье), Рязанская область, Беспилотники
Силы ПВО за вечер сбили более 80 украинских БПЛА

Силы ПВО за вечер сбили 82 украинских БПЛА над российскими регионами

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Силы ПВО с 9,5 часов сбили 82 дрона ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
«
"С 14.30 мск 6 июня до 0.00 мск 7 июня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
Уточняется, что БПЛА сбили в Брянской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской и Калужской областях, а также Московском регионе.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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