https://ria.ru/20250607/putin-2021530693.html
Путин поздравил участников "Премии МУЗ-ТВ" с ее 20-летием
Путин поздравил участников "Премии МУЗ-ТВ" с ее 20-летием - РИА Новости, 07.06.2025
Путин поздравил участников "Премии МУЗ-ТВ" с ее 20-летием
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов Национальной телевизионной премии в области популярной музыки "Премия... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T17:01:00+03:00
2025-06-07T17:01:00+03:00
2025-06-07T17:01:00+03:00
культура
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019799160_0:0:3744:2106_1920x0_80_0_0_c32eb59957435597e69e0612d8596508.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов Национальной телевизионной премии в области популярной музыки "Премия МУЗ-ТВ", отметив, что праздник стал большим событием в культурной жизни, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую вас на торжественной церемонии и поздравляю с 20-летием Национальной телевизионной премии в области популярной музыки – "Премия МУЗ-ТВ". За прошедшие годы ваш замечательный праздник стал большим событием в культурной жизни, объединил на концертных площадках как признанных звёзд, так и талантливую молодёжь, подарил начинающим артистам прекрасную возможность заявить о себе на всю страну", - говорится в телеграмме. По словам Путина, отрадно, что наряду с профессиональной, экспертной оценкой исполнительского мастерства участников важнейший голос в определении победителей принадлежит зрителям. Он подчеркнул, что такое уважение к общественному мнению, к выбору людей, без сомнения, повышает авторитет и значимость премии как одной из самых престижных в отечественном эстрадном искусстве. "Рассчитываю, что нынешняя торжественная церемония пройдёт на достойном уровне, оставит добрые, незабываемые впечатления. Желаю вам успехов, вдохновения и всего наилучшего", - добавил президент.
https://ria.ru/20250513/putin-2016654015.html
https://ria.ru/20250401/putin-2008571692.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019799064_0:0:3478:2609_1920x0_80_0_0_9119ee67068a75b24c7563245ebbb0c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Культура, Россия, Владимир Путин
Путин поздравил участников "Премии МУЗ-ТВ" с ее 20-летием
Путин заявил, что "Премия МУЗ-ТВ" стала большим событием в культурной жизни
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов Национальной телевизионной премии в области популярной музыки "Премия МУЗ-ТВ", отметив, что праздник стал большим событием в культурной жизни, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас на торжественной церемонии и поздравляю с 20-летием Национальной телевизионной премии в области популярной музыки – "Премия МУЗ-ТВ". За прошедшие годы ваш замечательный праздник стал большим событием в культурной жизни, объединил на концертных площадках как признанных звёзд, так и талантливую молодёжь, подарил начинающим артистам прекрасную возможность заявить о себе на всю страну", - говорится в телеграмме.
По словам Путина, отрадно, что наряду с профессиональной, экспертной оценкой исполнительского мастерства участников важнейший голос в определении победителей принадлежит зрителям. Он подчеркнул, что такое уважение к общественному мнению, к выбору людей, без сомнения, повышает авторитет и значимость премии как одной из самых престижных в отечественном эстрадном искусстве.
"Рассчитываю, что нынешняя торжественная церемония пройдёт на достойном уровне, оставит добрые, незабываемые впечатления. Желаю вам успехов, вдохновения и всего наилучшего", - добавил президент.