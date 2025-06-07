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Путин поздравил участников "Премии МУЗ-ТВ" с ее 20-летием - РИА Новости, 07.06.2025
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Культура
 
17:01 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/putin-2021530693.html
Путин поздравил участников "Премии МУЗ-ТВ" с ее 20-летием
Путин поздравил участников "Премии МУЗ-ТВ" с ее 20-летием - РИА Новости, 07.06.2025
Путин поздравил участников "Премии МУЗ-ТВ" с ее 20-летием
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов Национальной телевизионной премии в области популярной музыки "Премия... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T17:01:00+03:00
2025-06-07T17:01:00+03:00
культура
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов Национальной телевизионной премии в области популярной музыки "Премия МУЗ-ТВ", отметив, что праздник стал большим событием в культурной жизни, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую вас на торжественной церемонии и поздравляю с 20-летием Национальной телевизионной премии в области популярной музыки – "Премия МУЗ-ТВ". За прошедшие годы ваш замечательный праздник стал большим событием в культурной жизни, объединил на концертных площадках как признанных звёзд, так и талантливую молодёжь, подарил начинающим артистам прекрасную возможность заявить о себе на всю страну", - говорится в телеграмме. По словам Путина, отрадно, что наряду с профессиональной, экспертной оценкой исполнительского мастерства участников важнейший голос в определении победителей принадлежит зрителям. Он подчеркнул, что такое уважение к общественному мнению, к выбору людей, без сомнения, повышает авторитет и значимость премии как одной из самых престижных в отечественном эстрадном искусстве. "Рассчитываю, что нынешняя торжественная церемония пройдёт на достойном уровне, оставит добрые, незабываемые впечатления. Желаю вам успехов, вдохновения и всего наилучшего", - добавил президент.
https://ria.ru/20250513/putin-2016654015.html
https://ria.ru/20250401/putin-2008571692.html
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россия, владимир путин
Культура, Россия, Владимир Путин
Путин поздравил участников "Премии МУЗ-ТВ" с ее 20-летием

Путин заявил, что "Премия МУЗ-ТВ" стала большим событием в культурной жизни

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов Национальной телевизионной премии в области популярной музыки "Премия МУЗ-ТВ", отметив, что праздник стал большим событием в культурной жизни, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас на торжественной церемонии и поздравляю с 20-летием Национальной телевизионной премии в области популярной музыки – "Премия МУЗ-ТВ". За прошедшие годы ваш замечательный праздник стал большим событием в культурной жизни, объединил на концертных площадках как признанных звёзд, так и талантливую молодёжь, подарил начинающим артистам прекрасную возможность заявить о себе на всю страну", - говорится в телеграмме.
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По словам Путина, отрадно, что наряду с профессиональной, экспертной оценкой исполнительского мастерства участников важнейший голос в определении победителей принадлежит зрителям. Он подчеркнул, что такое уважение к общественному мнению, к выбору людей, без сомнения, повышает авторитет и значимость премии как одной из самых престижных в отечественном эстрадном искусстве.
"Рассчитываю, что нынешняя торжественная церемония пройдёт на достойном уровне, оставит добрые, незабываемые впечатления. Желаю вам успехов, вдохновения и всего наилучшего", - добавил президент.
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