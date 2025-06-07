https://ria.ru/20250607/putin-2021530693.html

Путин поздравил участников "Премии МУЗ-ТВ" с ее 20-летием

Путин поздравил участников "Премии МУЗ-ТВ" с ее 20-летием - РИА Новости, 07.06.2025

Путин поздравил участников "Премии МУЗ-ТВ" с ее 20-летием

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов Национальной телевизионной премии в области популярной музыки "Премия... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T17:01:00+03:00

2025-06-07T17:01:00+03:00

2025-06-07T17:01:00+03:00

культура

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов Национальной телевизионной премии в области популярной музыки "Премия МУЗ-ТВ", отметив, что праздник стал большим событием в культурной жизни, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую вас на торжественной церемонии и поздравляю с 20-летием Национальной телевизионной премии в области популярной музыки – "Премия МУЗ-ТВ". За прошедшие годы ваш замечательный праздник стал большим событием в культурной жизни, объединил на концертных площадках как признанных звёзд, так и талантливую молодёжь, подарил начинающим артистам прекрасную возможность заявить о себе на всю страну", - говорится в телеграмме. По словам Путина, отрадно, что наряду с профессиональной, экспертной оценкой исполнительского мастерства участников важнейший голос в определении победителей принадлежит зрителям. Он подчеркнул, что такое уважение к общественному мнению, к выбору людей, без сомнения, повышает авторитет и значимость премии как одной из самых престижных в отечественном эстрадном искусстве. "Рассчитываю, что нынешняя торжественная церемония пройдёт на достойном уровне, оставит добрые, незабываемые впечатления. Желаю вам успехов, вдохновения и всего наилучшего", - добавил президент.

https://ria.ru/20250513/putin-2016654015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин