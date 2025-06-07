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Путин подписал закон об упрощении порядка содержания памятников культуры - РИА Новости, 07.06.2025
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15:57 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/putin-2021522747.html
Путин подписал закон об упрощении порядка содержания памятников культуры
Путин подписал закон об упрощении порядка содержания памятников культуры - РИА Новости, 07.06.2025
Путин подписал закон об упрощении порядка содержания памятников культуры
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который направлен на упрощение порядка содержания объектов культурного наследия, не затрагивающего их предмет... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T15:57:00+03:00
2025-06-07T15:57:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который направлен на упрощение порядка содержания объектов культурного наследия, не затрагивающего их предмет охраны, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. По действующим нормам любые работы с такими объектами требуют разработки проектной документации, экспертизы и согласования, что делает уход за памятниками истории и культуры сложным и затратным. Новый подход позволит исключить избыточные процедуры и сократить расходы собственников при сохранении технического состояния объектов. Законом вводится упрощенный порядок для ряда работ, не влияющих на внешний облик, конструктивные элементы, интерьеры и предмет охраны памятников. Вместо полной процедуры согласования потребуется только направить уведомление в орган охраны с указанием объемов, видов и сроков работ. Это обеспечит правовую определенность и ускорит проведение необходимых мероприятий. Среди работ, допускаемых в упрощенном порядке, - ремонт инженерных систем (электро-, водо- и теплоснабжение, лифты, противопожарные и охранные системы), переустройство помещений (за исключением некоторых выявленных объектов), установка кондиционеров на дворовых фасадах с соблюдением архитектурных требований. Закрепляется обязанность собственников жилых и нежилых помещений в памятниках архитектуры поддерживать объекты в технически исправном состоянии, не допуская ухудшения их внешнего вида или физического состояния. То же касается прилегающих территорий - они должны содержаться в благоустроенном виде. Допускается проведение отдельных видов работ по содержанию памятников добровольцами и волонтерскими организациями при наличии согласия собственников либо в инициативном порядке, если владельца нет. В случае религиозных объектов требуется уведомление централизованных религиозных организаций. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подписал закон об упрощении порядка содержания памятников культуры

Путин подписал закон, упрощающий порядок содержания памятников архитектуры

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который направлен на упрощение порядка содержания объектов культурного наследия, не затрагивающего их предмет охраны, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
По действующим нормам любые работы с такими объектами требуют разработки проектной документации, экспертизы и согласования, что делает уход за памятниками истории и культуры сложным и затратным. Новый подход позволит исключить избыточные процедуры и сократить расходы собственников при сохранении технического состояния объектов.
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Законом вводится упрощенный порядок для ряда работ, не влияющих на внешний облик, конструктивные элементы, интерьеры и предмет охраны памятников. Вместо полной процедуры согласования потребуется только направить уведомление в орган охраны с указанием объемов, видов и сроков работ. Это обеспечит правовую определенность и ускорит проведение необходимых мероприятий.
Среди работ, допускаемых в упрощенном порядке, - ремонт инженерных систем (электро-, водо- и теплоснабжение, лифты, противопожарные и охранные системы), переустройство помещений (за исключением некоторых выявленных объектов), установка кондиционеров на дворовых фасадах с соблюдением архитектурных требований.
Закрепляется обязанность собственников жилых и нежилых помещений в памятниках архитектуры поддерживать объекты в технически исправном состоянии, не допуская ухудшения их внешнего вида или физического состояния. То же касается прилегающих территорий - они должны содержаться в благоустроенном виде.
Допускается проведение отдельных видов работ по содержанию памятников добровольцами и волонтерскими организациями при наличии согласия собственников либо в инициативном порядке, если владельца нет. В случае религиозных объектов требуется уведомление централизованных религиозных организаций.
Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
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