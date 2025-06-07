https://ria.ru/20250607/putin-2021521967.html

Сайты по продаже БАДов без свидетельства о регистрации будут заблокированы

Сайты по продаже БАДов без свидетельства о регистрации будут заблокированы - РИА Новости, 07.06.2025

Сайты по продаже БАДов без свидетельства о регистрации будут заблокированы

Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке сайтов по продаже биологически активных добавок (БАДов) без свидетельства о государственной... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T15:54:00+03:00

2025-06-07T15:54:00+03:00

2025-06-07T15:54:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке сайтов по продаже биологически активных добавок (БАДов) без свидетельства о государственной регистрации, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом запрещается распространение информации, содержащей предложение о розничной торговле БАДами, в том числе дистанционным способом, которая запрещена в соответствии с законом. Отмечается, что сайты с данной информацией попадут в реестр запрещенных и будут заблокированы Роспотребнадзором. Документ также наделяет кабмин РФ правом устанавливать особенности регулирования применения БАДов и особенности их регистрации. Кроме того, Минздрав РФ совместно с Роспотребнадзором будут определять перечень БАДов и перечень показаний к их применению. Таким образом, врачи смогут назначать своим пациентам зарегистрированные БАДы, включенные в перечень, при наличии соответствующих медицинских показаний у пациентов. Подчеркивается, что в перечень биологически активных добавок будут включены те БАДы, в том числе произведенные в России, отвечающие установленным кабмином РФ критериям качества и их эффективности в зависимости от степени влияния на здоровье человека, а также требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза. Как сообщал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, документ наделяет Роспотребнадзор правом оперативно и в досудебном порядке блокировать доступ к сайтам, распространяющим информацию о БАДах, запрещенных к продаже. Он уточнил, что ранее для блокировки сайта через суд уходило минимум три месяца. Парламентарий добавлял, что закон сделает эту процедуру практически моментальной. Это значительно сократит срок изъятия незарегистрированных или опасных для здоровья БАДов из незаконного оборота и защитит здоровье граждан. Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

https://ria.ru/20250607/lekarstva-2021449102.html

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общество, здоровье - общество, россия, владимир путин, сергей леонов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), евразийский экономический союз, госдума рф