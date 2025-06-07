https://ria.ru/20250607/putin-2021521493.html

Путин подписал закон об усилении контроля за перевозкой грузов

Путин подписал закон об усилении контроля за перевозкой грузов - РИА Новости, 07.06.2025

Путин подписал закон об усилении контроля за перевозкой грузов

Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении контроля за перевозкой грузов и формировании реестра лиц, осуществляющих транспортно-экспедиционную... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T15:52:00+03:00

2025-06-07T15:52:00+03:00

2025-06-07T16:49:00+03:00

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении контроля за перевозкой грузов и формировании реестра лиц, осуществляющих транспортно-экспедиционную деятельность, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом предусматривается формирование реестра лиц, осуществляющих транспортно-экспедиционную деятельность. Порядок его формирования и ведения устанавливаются правительством РФ, реестр ведется в электронной форме на платформе "ГосЛог". Право на осуществление транспортно-экспедиционной деятельности предоставляется таким лицам со дня размещения в реестре сведений о них и утрачивается со дня исключения из него. Согласно закону, в реестре размещаются сведения об экспедиторе, в том числе номер и дата записи в реестре, содержащей сведения об экспедиторе, в отношении юридического лица - полное и сокращенное (при наличии) наименования на русском языке, государственный регистрационный номер записи о создании юрлица, адрес и место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика, абонентский телефонный номер и адрес электронной почты. Индивидуальный предприниматель должен указать фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, абонентский телефонный номер и адрес электронной почты. Кроме того, в реестре указываются виды услуг, оказываемые при осуществлении транспортно-экспедиционной деятельности. Другие требованияЗаконом также устанавливается, что при оказании экспедиционных услуг, связанных с перевозкой предметов и веществ, изъятых из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособных, экспедитор обязан обеспечить соблюдение требований к их перевозке, установленных законодательством РФ. В документе отмечается, что в случае невозможности обеспечить соблюдение таких требований оказание экспедиционных услуг не допускается. В законе отмечается, что экспедитор обязан передавать уполномоченным органам по их требованию находящийся у него груз для проверки или изъятия при наличии у указанных органов достаточных оснований полагать, что в составе этого груза содержатся предметы и вещества, изъятые из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособные, в отношении которых не соблюдены требования к перевозке. Кроме того, в законе указываются требования к лицам, осуществляющим транспортно-экспедиционную деятельность: отсутствие непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономической деятельности, отсутствие в течение одного года двух и более фактов привлечения таких лиц к административной ответственности. Экспедиторские документы формируются в форме электронного документа, также допускаются случаи, когда они могут быть оформлены в бумажном виде. Также внесены изменения в части регламентации электронной грузовой накладной и электронной транспортной железнодорожной накладной. Добавляется, что кабмин РФ вправе устанавливать порядок обмена электронными грузовыми накладными, сведениями, содержащимися в них, порядок направления электронных грузовых накладных и сведений, содержащихся в них, в государственную информационную систему электронных перевозочных документов, порядок предъявления электронных грузовых накладных и сведений, содержащихся в них. Также при предъявлении груза для перевозки грузоотправитель должен представить перевозчику на каждую отправку груза, оформленную или сформированную в соответствии с правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом транспортную железнодорожную накладную и другие предусмотренные соответствующими нормативными правовыми актами документы. Законом предусматривается, что грузоотправитель не вправе предъявлять к перевозке опасный груз, относящийся согласно Соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) к грузам повышенной опасности, если у перевозчика отсутствует специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, выданного в соответствии с российским законодательством. Также введен запрет на передачу за пределы России сведений, содержащих персональные данные клиентов транспортно-экспедиционной деятельности, за исключением случая передачи персональных данных клиентов, являющихся стороной договора транспортной экспедиции при оказании услуг по организации международных перевозок грузов, если передача такой информации допускается международными договорами. Кроме того, устанавливается, что лицо, осуществляющее транспортно-экспедиционную деятельность на 1 марта 2026 года, обязано в течение 60 дней подать в федеральный орган, уполномоченный на ведение реестра уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности, уведомление о транспортно-экспедиционной деятельности.

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https://ria.ru/20250401/putin-2008653916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, экономика