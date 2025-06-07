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Путин подписал закон о гостевых домах - РИА Новости, 07.06.2025
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15:49 07.06.2025 (обновлено: 17:04 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/putin-2021520683.html
Путин подписал закон о гостевых домах
Путин подписал закон о гостевых домах - РИА Новости, 07.06.2025
Путин подписал закон о гостевых домах
Президент Владимир Путин подписал закон об эксперименте по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах, соответствующий документ разместили РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T15:49:00+03:00
2025-06-07T17:04:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон об эксперименте по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.Эксперимент продлится с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027-го, его проведут в 17 регионах, а также на федеральной территории Сириус.Закон определяет следующие понятия:Положение о классификации гостевых домов утвердит кабмин. Документ устанавливает требования для присвоения индивидуальному жилому дому статуса гостевого дома, при этом на федеральной территории Сириус могут ввести дополнительные условия с учетом региональных особенностей. Из-за несоответствия критериям возможен отказ во внесении сведений о гостевом доме в единый реестр. Закон также определяет, что с 1 января 2026 года под запрет попадет предоставление услуг в гостевых домах, сведения о которых не включены в реестр. Кроме того, собственник будет не вправе предоставлять услуги со дня потери статуса гостевого дома и исключения его из реестра.
https://ria.ru/20250607/energetiki-2021490745.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о гостевых домах

Путин подписал закон об эксперименте по предоставлению услуг гостевых домов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон об эксперименте по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Эксперимент продлится с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027-го, его проведут в 17 регионах, а также на федеральной территории Сириус.
Закон определяет следующие понятия:
  • гостевой дом;
  • услуги гостевого дома;
  • классификация гостевого дома;
  • собственник гостевого дома.
Положение о классификации гостевых домов утвердит кабмин.
Документ устанавливает требования для присвоения индивидуальному жилому дому статуса гостевого дома, при этом на федеральной территории Сириус могут ввести дополнительные условия с учетом региональных особенностей. Из-за несоответствия критериям возможен отказ во внесении сведений о гостевом доме в единый реестр.
Закон также определяет, что с 1 января 2026 года под запрет попадет предоставление услуг в гостевых домах, сведения о которых не включены в реестр. Кроме того, собственник будет не вправе предоставлять услуги со дня потери статуса гостевого дома и исключения его из реестра.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
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