https://ria.ru/20250607/putin-2021495264.html
Путин ратифицировал соглашение с Конго о строительстве нефтепровода
Путин ратифицировал соглашение с Конго о строительстве нефтепровода - РИА Новости, 07.06.2025
Путин ратифицировал соглашение с Конго о строительстве нефтепровода
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Конго о сотрудничестве в сфере строительства... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T12:38:00+03:00
2025-06-07T12:38:00+03:00
2025-06-07T12:38:00+03:00
экономика
республика конго
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владимир путин
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Конго о сотрудничестве в сфере строительства нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуко-Трешо" на территории республики. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Соглашение было подписано в Москве 28 сентября 2024 года в целях создания благоприятных условий для проекта. Уполномоченными организациями для реализации проекта являются: с российской стороны - ООО "Закнефтегазстрой-Прометей", с конголезской стороны – Национальная нефтяная компания Конго (Societe Nationale des Petroles du Congo, SNPC, выступающая заказчиком по проекту.) Они создадут совместное предприятие (СП), в котором доля ООО "Закнефтегазстрой-Прометей" и аффилированных с ней организаций составит 90%, а SNPC - 10%. Совместное предприятие заключает EPC-контракт (Engineering – Procurement – Construction; проектирование – поставка – строительство) на строительство трубопровода с российской уполномоченной организацией. Для исполнения контракта разрешается привлекать подрядчиков, при этом приоритет будет отдаваться компаниям, зарегистрированным в Конго или России. В свою очередь компетентные органы Конго должны заключить с СП концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации трубопровода на срок не менее 25 лет с гарантированным тарифом на перекачку, который обеспечит загрузку трубопровода и возврат инвестиций. При этом Россия обеспечивает поддержку в организации поставок недостающего объема нефтепродуктов с привлечением российских производителей. По истечении срока действия соглашения трубопровод будет передан республике Конго. Конголезская сторона предоставит участникам проекта налоговые льготы и гарантирует полное возмещение всех прямых убытков в отношении любой инвестиции, связанной с его реализацией на территории республики, в том числе возникших в результате вооруженных конфликтов, террористических актов и иных аналогичных событий. Межправительственное соглашение вступает в силу с даты получения последнего уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур и действует в течение 30 лет. По окончании этого срока соглашение автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о намерении прекратить его действие.
https://ria.ru/20250521/neft-2018247346.html
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экономика, республика конго, россия, москва, владимир путин
Экономика, Республика Конго, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин ратифицировал соглашение с Конго о строительстве нефтепровода
Путин ратифицировал соглашение с Конго о строительстве нефтепровода "Пуэнт-Нуар"
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Конго о сотрудничестве в сфере строительства нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуко-Трешо" на территории республики. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Соглашение было подписано в Москве
28 сентября 2024 года в целях создания благоприятных условий для проекта.
Уполномоченными организациями для реализации проекта являются: с российской стороны - ООО "Закнефтегазстрой-Прометей", с конголезской стороны – Национальная нефтяная компания Конго (Societe Nationale des Petroles du Congo, SNPC, выступающая заказчиком по проекту.) Они создадут совместное предприятие (СП), в котором доля ООО "Закнефтегазстрой-Прометей" и аффилированных с ней организаций составит 90%, а SNPC - 10%.
Совместное предприятие заключает EPC-контракт (Engineering – Procurement – Construction; проектирование – поставка – строительство) на строительство трубопровода с российской уполномоченной организацией. Для исполнения контракта разрешается привлекать подрядчиков, при этом приоритет будет отдаваться компаниям, зарегистрированным в Конго
или России
.
В свою очередь компетентные органы Конго должны заключить с СП концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации трубопровода на срок не менее 25 лет с гарантированным тарифом на перекачку, который обеспечит загрузку трубопровода и возврат инвестиций. При этом Россия обеспечивает поддержку в организации поставок недостающего объема нефтепродуктов с привлечением российских производителей. По истечении срока действия соглашения трубопровод будет передан республике Конго.
Конголезская сторона предоставит участникам проекта налоговые льготы и гарантирует полное возмещение всех прямых убытков в отношении любой инвестиции, связанной с его реализацией на территории республики, в том числе возникших в результате вооруженных конфликтов, террористических актов и иных аналогичных событий.
Межправительственное соглашение вступает в силу с даты получения последнего уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур и действует в течение 30 лет. По окончании этого срока соглашение автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о намерении прекратить его действие.