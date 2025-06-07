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Путин подписал закон о защите работников, получивших взыскание - РИА Новости, 07.06.2025
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12:23 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/putin-2021491842.html
Путин подписал закон о защите работников, получивших взыскание
Путин подписал закон о защите работников, получивших взыскание - РИА Новости, 07.06.2025
Путин подписал закон о защите работников, получивших взыскание
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий меры защиты работников, получивших дисциплинарное взыскание, от необоснованного снижения премий. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T12:23:00+03:00
2025-06-07T12:23:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий меры защиты работников, получивших дисциплинарное взыскание, от необоснованного снижения премий. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В законе отмечается, что при установлении систем премирования в трудовых договорах и локальных актах работодатель обязан чётко прописывать виды, размеры, условия и сроки выплаты премий, в том числе учитывать качество и продолжительность труда, а также наличие дисциплинарных взысканий. Законом ограничивается снижение премии за нарушение трудовой дисциплины. Работодатель вправе уменьшить премии только за тот период, в котором было применено взыскание, и только по тем премиям, которые начисляются за этот же период. Причём общее снижение зарплаты из-за этого не может превышать 20% в месяц. Закон не ограничивает право работодателя применять дисциплинарные меры (замечание, выговор, увольнение), но не позволяет использовать взыскания как повод для произвольного уменьшения всех выплат, включая заработанные премии, например, за выполнение платных услуг. Кроме того, обновлены нормы о режиме работы и отдыха для работников с особым графиком, правила совместительства для педагогов, медиков и работников культуры, а также нормы труда несовершеннолетних и работы за границей. Все новые правила должны приниматься с учётом мнения Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
https://ria.ru/20250603/pensiya-2020577480.html
https://ria.ru/20250607/putin-2021481486.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о защите работников, получивших взыскание

Путин подписал закон о защите работников от необоснованного снижения премий

© Depositphotos.com / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий меры защиты работников, получивших дисциплинарное взыскание, от необоснованного снижения премий.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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В законе отмечается, что при установлении систем премирования в трудовых договорах и локальных актах работодатель обязан чётко прописывать виды, размеры, условия и сроки выплаты премий, в том числе учитывать качество и продолжительность труда, а также наличие дисциплинарных взысканий.
Законом ограничивается снижение премии за нарушение трудовой дисциплины. Работодатель вправе уменьшить премии только за тот период, в котором было применено взыскание, и только по тем премиям, которые начисляются за этот же период. Причём общее снижение зарплаты из-за этого не может превышать 20% в месяц.
Закон не ограничивает право работодателя применять дисциплинарные меры (замечание, выговор, увольнение), но не позволяет использовать взыскания как повод для произвольного уменьшения всех выплат, включая заработанные премии, например, за выполнение платных услуг.
Кроме того, обновлены нормы о режиме работы и отдыха для работников с особым графиком, правила совместительства для педагогов, медиков и работников культуры, а также нормы труда несовершеннолетних и работы за границей. Все новые правила должны приниматься с учётом мнения Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
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