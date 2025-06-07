https://ria.ru/20250607/putin-2021487825.html

Путин подписал закон о возврате платы за обращение к финомбудсмену

Путин подписал закон о возврате платы за обращение к финомбудсмену - РИА Новости, 07.06.2025

Путин подписал закон о возврате платы за обращение к финомбудсмену

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий основания для возврата платы за обращение во внесудебном порядке к уполномоченному по правам... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T12:06:00+03:00

2025-06-07T12:06:00+03:00

2025-06-07T12:11:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий основания для возврата платы за обращение во внесудебном порядке к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг (финансовому омбудсмену), документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В настоящее время обращения принимаются и рассматриваются финансовым омбудсменом бесплатно. Плата взимается лишь в случае, если обращение поступило от цессионария - лица, которому потребитель уступил право требования к финансовой организации. Ее размер составляет 15 тысяч рублей за каждое обращение. Однако, как обратил внимание Конституционный суд РФ, в законе "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" не были прописаны основания возврата или невозврата платы в случае прекращения рассмотрения финансовым омбудсменом таких обращений. Новый закон предусматривает полный возврат платы в случае отзыва цессионарием своего обращения до дня, когда финансовый омбудсмен уведомит его о принятии обращения к рассмотрению. Если финансовый уполномоченный уже принял обращение к рассмотрению и лишь после этого оно было отозвано, либо вскрылись обстоятельства, из-за которых обращение не подлежит рассмотрению, то возвращается 50% уплаченных средств. Возврат платы или ее части будет осуществляться службой обеспечения деятельности финансового уполномоченного по заявлению цессионария в течение пяти рабочих дней после его поступления в службу. Средства будут перечисляться на банковский счет, указанный в таком заявлении. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20250607/putin-2021485058.html

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россия, владимир путин