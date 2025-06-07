https://ria.ru/20250607/putin-2021486960.html

Путин подписал закон о регулировании невозвратных тарифов в отелях

Путин подписал закон о регулировании невозвратных тарифов в отелях - РИА Новости, 07.06.2025

Путин подписал закон о регулировании невозвратных тарифов в отелях

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия правительства РФ по утверждению правил предоставления гостиничных услуг, чтобы оно смогло РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T12:03:00+03:00

2025-06-07T12:03:00+03:00

2025-06-07T12:05:00+03:00

туризм

россия

владимир путин

сангаджи тарбаев

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

госдума рф

новости - туризм

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия правительства РФ по утверждению правил предоставления гостиничных услуг, чтобы оно смогло отрегулировать невозвратные тарифы в этой сфере, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Соответствующие изменения вносятся в закон об основах туристской деятельности в РФ. Закон предусматривает, что орган госвласти РФ в сфере туризма, а именно Минэкономразвития, сможет утверждать правила предоставления гостиничных услуг, устанавливающие в том числе виды и условия бронирования, а также при необходимости правила предоставления услуг иных средств размещения. Как рассказывал РИА Новости глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди"), до сих пор в законодательстве РФ не было регулирования невозвратных тарифов, за исключением сферы авиа- и железнодорожных перевозок. При этом многие онлайн-агрегаторы давно предлагают опции бронирования гостиниц по невозвратному тарифу. Такие предложения пользуются популярностью благодаря возможности забронировать номер по более низким ценам при получении услуг и сервиса того же качества, отмечал депутат. Он рассказывал, что, согласно новому закону, средства по невозвратному тарифу можно будет вернуть лишь в исключительных обстоятельствах - в случае болезни или смерти туриста либо его ближайших родственников, включенных в бронирование. Это будет прописано в соответствующем подзаконном акте. С инициативой официально ввести возможность невозвратных тарифов в российских отелях, когда при отмене бронирования клиентам не будут возвращать плату за него, в 2024 году выступило Минэкономразвития. Директор департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности министерства Владимир Трач говорил, что разницу в стоимости между невозвратным и возвратным тарифами планируется ограничить 30%.

https://ria.ru/20250604/novgorod-2020819651.html

https://ria.ru/20250219/otel-2000204087.html

https://ria.ru/20250514/rossiya-2016872088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, сангаджи тарбаев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф, новости - туризм