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Путин подписал закон о регулировании невозвратных тарифов в отелях - РИА Новости, 07.06.2025
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Туризм
 
12:03 07.06.2025 (обновлено: 12:05 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/putin-2021486960.html
Путин подписал закон о регулировании невозвратных тарифов в отелях
Путин подписал закон о регулировании невозвратных тарифов в отелях - РИА Новости, 07.06.2025
Путин подписал закон о регулировании невозвратных тарифов в отелях
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия правительства РФ по утверждению правил предоставления гостиничных услуг, чтобы оно смогло РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T12:03:00+03:00
2025-06-07T12:05:00+03:00
туризм
россия
владимир путин
сангаджи тарбаев
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
госдума рф
новости - туризм
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия правительства РФ по утверждению правил предоставления гостиничных услуг, чтобы оно смогло отрегулировать невозвратные тарифы в этой сфере, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Соответствующие изменения вносятся в закон об основах туристской деятельности в РФ. Закон предусматривает, что орган госвласти РФ в сфере туризма, а именно Минэкономразвития, сможет утверждать правила предоставления гостиничных услуг, устанавливающие в том числе виды и условия бронирования, а также при необходимости правила предоставления услуг иных средств размещения. Как рассказывал РИА Новости глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди"), до сих пор в законодательстве РФ не было регулирования невозвратных тарифов, за исключением сферы авиа- и железнодорожных перевозок. При этом многие онлайн-агрегаторы давно предлагают опции бронирования гостиниц по невозвратному тарифу. Такие предложения пользуются популярностью благодаря возможности забронировать номер по более низким ценам при получении услуг и сервиса того же качества, отмечал депутат. Он рассказывал, что, согласно новому закону, средства по невозвратному тарифу можно будет вернуть лишь в исключительных обстоятельствах - в случае болезни или смерти туриста либо его ближайших родственников, включенных в бронирование. Это будет прописано в соответствующем подзаконном акте. С инициативой официально ввести возможность невозвратных тарифов в российских отелях, когда при отмене бронирования клиентам не будут возвращать плату за него, в 2024 году выступило Минэкономразвития. Директор департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности министерства Владимир Трач говорил, что разницу в стоимости между невозвратным и возвратным тарифами планируется ограничить 30%.
https://ria.ru/20250604/novgorod-2020819651.html
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россия, владимир путин, сангаджи тарбаев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф, новости - туризм
Туризм, Россия, Владимир Путин, Сангаджи Тарбаев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Госдума РФ, Новости - Туризм
Путин подписал закон о регулировании невозвратных тарифов в отелях

Путин подписал закон о регулировании правительством невозвратных тарифов отелей

© Depositphotos.com / BrianAJacksonВывеска отеля
Вывеска отеля - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Depositphotos.com / BrianAJackson
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия правительства РФ по утверждению правил предоставления гостиничных услуг, чтобы оно смогло отрегулировать невозвратные тарифы в этой сфере, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Соответствующие изменения вносятся в закон об основах туристской деятельности в РФ.
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Закон предусматривает, что орган госвласти РФ в сфере туризма, а именно Минэкономразвития, сможет утверждать правила предоставления гостиничных услуг, устанавливающие в том числе виды и условия бронирования, а также при необходимости правила предоставления услуг иных средств размещения.
Как рассказывал РИА Новости глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди"), до сих пор в законодательстве РФ не было регулирования невозвратных тарифов, за исключением сферы авиа- и железнодорожных перевозок.
При этом многие онлайн-агрегаторы давно предлагают опции бронирования гостиниц по невозвратному тарифу. Такие предложения пользуются популярностью благодаря возможности забронировать номер по более низким ценам при получении услуг и сервиса того же качества, отмечал депутат.
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Он рассказывал, что, согласно новому закону, средства по невозвратному тарифу можно будет вернуть лишь в исключительных обстоятельствах - в случае болезни или смерти туриста либо его ближайших родственников, включенных в бронирование. Это будет прописано в соответствующем подзаконном акте.
С инициативой официально ввести возможность невозвратных тарифов в российских отелях, когда при отмене бронирования клиентам не будут возвращать плату за него, в 2024 году выступило Минэкономразвития. Директор департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности министерства Владимир Трач говорил, что разницу в стоимости между невозвратным и возвратным тарифами планируется ограничить 30%.
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