Путин подписал закон о пенсиях для чиновников "Сириуса"
Путин подписал закон о пенсиях за выслугу лет для чиновников "Сириуса"
Женщина получает наличные деньги в банкомате . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий пенсионное обеспечение госслужащих, ранее работавших в органах власти федеральной территории "Сириус", а также в ее контрольно-счетном органе и территориальной избирательной комиссии.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Речь идет о пенсиях за выслугу лет. Согласно закону, пенсии будут финансироваться не из федерального бюджета напрямую, а за счёт межбюджетных трансфертов. Средства будут поступать из бюджета федеральной территории "Сириус" в Фонд пенсионного и социального страхования России на основании соглашения между администрацией территории и фондом.
Законом также уточняется, что пенсия за выслугу лет и ежемесячная доплата к пенсии не выплачиваются, если человек продолжает работать на постоянной основе в госорганах - будь то федеральные, региональные, муниципальные или международные структуры.
Доплаты будут приостанавливаться и в случае, если бывший сенатор или депутат снова занимает государственную или муниципальную должность на постоянной основе, либо работает в международных организациях, где предусмотрено пенсионное обеспечение по российскому законодательству.
Путин подписал закон о расчете военных пенсий
26 октября 2024, 17:18