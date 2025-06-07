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Путин подписал закон о пенсиях для чиновников "Сириуса" - РИА Новости, 07.06.2025
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11:41 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/putin-2021485058.html
Путин подписал закон о пенсиях для чиновников "Сириуса"
Путин подписал закон о пенсиях для чиновников "Сириуса" - РИА Новости, 07.06.2025
Путин подписал закон о пенсиях для чиновников "Сириуса"
Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий пенсионное обеспечение госслужащих, ранее работавших в органах власти федеральной территории... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T11:41:00+03:00
2025-06-07T11:41:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий пенсионное обеспечение госслужащих, ранее работавших в органах власти федеральной территории "Сириус", а также в ее контрольно-счетном органе и территориальной избирательной комиссии. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Речь идет о пенсиях за выслугу лет. Согласно закону, пенсии будут финансироваться не из федерального бюджета напрямую, а за счёт межбюджетных трансфертов. Средства будут поступать из бюджета федеральной территории "Сириус" в Фонд пенсионного и социального страхования России на основании соглашения между администрацией территории и фондом. Законом также уточняется, что пенсия за выслугу лет и ежемесячная доплата к пенсии не выплачиваются, если человек продолжает работать на постоянной основе в госорганах - будь то федеральные, региональные, муниципальные или международные структуры. Доплаты будут приостанавливаться и в случае, если бывший сенатор или депутат снова занимает государственную или муниципальную должность на постоянной основе, либо работает в международных организациях, где предусмотрено пенсионное обеспечение по российскому законодательству.
https://ria.ru/20250607/pensii-2021449253.html
https://ria.ru/20241026/putin-1980273262.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подписал закон о пенсиях для чиновников "Сириуса"

Путин подписал закон о пенсиях за выслугу лет для чиновников "Сириуса"

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЖенщина получает наличные деньги в банкомате
Женщина получает наличные деньги в банкомате - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий пенсионное обеспечение госслужащих, ранее работавших в органах власти федеральной территории "Сириус", а также в ее контрольно-счетном органе и территориальной избирательной комиссии.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Деньги - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Россиянам объяснили, кому повысят пенсии этим летом
03:15
Речь идет о пенсиях за выслугу лет. Согласно закону, пенсии будут финансироваться не из федерального бюджета напрямую, а за счёт межбюджетных трансфертов. Средства будут поступать из бюджета федеральной территории "Сириус" в Фонд пенсионного и социального страхования России на основании соглашения между администрацией территории и фондом.
Законом также уточняется, что пенсия за выслугу лет и ежемесячная доплата к пенсии не выплачиваются, если человек продолжает работать на постоянной основе в госорганах - будь то федеральные, региональные, муниципальные или международные структуры.
Доплаты будут приостанавливаться и в случае, если бывший сенатор или депутат снова занимает государственную или муниципальную должность на постоянной основе, либо работает в международных организациях, где предусмотрено пенсионное обеспечение по российскому законодательству.
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РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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