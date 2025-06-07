https://ria.ru/20250607/putin-2021485058.html

Путин подписал закон о пенсиях для чиновников "Сириуса"

Путин подписал закон о пенсиях для чиновников "Сириуса" - РИА Новости, 07.06.2025

Путин подписал закон о пенсиях для чиновников "Сириуса"

Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий пенсионное обеспечение госслужащих, ранее работавших в органах власти федеральной территории... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T11:41:00+03:00

2025-06-07T11:41:00+03:00

2025-06-07T11:41:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий пенсионное обеспечение госслужащих, ранее работавших в органах власти федеральной территории "Сириус", а также в ее контрольно-счетном органе и территориальной избирательной комиссии. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Речь идет о пенсиях за выслугу лет. Согласно закону, пенсии будут финансироваться не из федерального бюджета напрямую, а за счёт межбюджетных трансфертов. Средства будут поступать из бюджета федеральной территории "Сириус" в Фонд пенсионного и социального страхования России на основании соглашения между администрацией территории и фондом. Законом также уточняется, что пенсия за выслугу лет и ежемесячная доплата к пенсии не выплачиваются, если человек продолжает работать на постоянной основе в госорганах - будь то федеральные, региональные, муниципальные или международные структуры. Доплаты будут приостанавливаться и в случае, если бывший сенатор или депутат снова занимает государственную или муниципальную должность на постоянной основе, либо работает в международных организациях, где предусмотрено пенсионное обеспечение по российскому законодательству.

https://ria.ru/20250607/pensii-2021449253.html

https://ria.ru/20241026/putin-1980273262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, общество