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Путин подписал закон о создании ТОР в Магаданской области - РИА Новости, 07.06.2025
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11:12 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/putin-2021482392.html
Путин подписал закон о создании ТОР в Магаданской области
Путин подписал закон о создании ТОР в Магаданской области - РИА Новости, 07.06.2025
Путин подписал закон о создании ТОР в Магаданской области
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий создать территорию опережающего развития (ТОР) в Магаданской области. Документ размещен на сайте... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T11:12:00+03:00
2025-06-07T11:12:00+03:00
экономика
россия
магаданская область
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий создать территорию опережающего развития (ТОР) в Магаданской области. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В России действует запрет на создание ТОР в границах особой экономической зоны (ОЭЗ). Также ОЭЗ не может входить в состав территории опережающего развития. Закон снимает ограничения на создание территории опережающего развития в Магаданской области. Это поможет создать в регионе более благоприятные условия для бизнеса, при этом возможность применения процедуры свободной таможенной зоны сохранится, пояснял в марте на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин. При этом он отмечал, что в регионе уже 25 лет действует особая экономическая зона - за это время общий объем капиталовложений составил более 200 миллиардов рублей, было создано около 12 тысяч рабочих мест. По словам премьера, современные условия требуют актуализировать меры государственной поддержки для инвесторов, донастроить их с учетом практик, которые применяются сегодня в России. ТОР – один из наиболее востребованных режимов, предусматривающий налоговые и таможенные льготы и преференции для инвесторов, а также позволяющий им в упрощенном порядке получать земельные участки и соответствующую инфраструктуру, подчеркивал Мишустин. Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.
https://ria.ru/20250429/trutnev-2013962655.html
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экономика, россия, магаданская область, михаил мишустин, владимир путин
Экономика, Россия, Магаданская область, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Путин подписал закон о создании ТОР в Магаданской области

Путин подписал закон о снятии ограничения на создание ТОР в Магаданской области

© Flickr / Kirill AfoninВид на Магадан
Вид на Магадан - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Flickr / Kirill Afonin
Вид на Магадан. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий создать территорию опережающего развития (ТОР) в Магаданской области. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В России действует запрет на создание ТОР в границах особой экономической зоны (ОЭЗ). Также ОЭЗ не может входить в состав территории опережающего развития.
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Трутнев предложил распространить режим ТОР "Патриотическая" на Арктику
29 апреля, 05:15
Закон снимает ограничения на создание территории опережающего развития в Магаданской области. Это поможет создать в регионе более благоприятные условия для бизнеса, при этом возможность применения процедуры свободной таможенной зоны сохранится, пояснял в марте на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
При этом он отмечал, что в регионе уже 25 лет действует особая экономическая зона - за это время общий объем капиталовложений составил более 200 миллиардов рублей, было создано около 12 тысяч рабочих мест.
По словам премьера, современные условия требуют актуализировать меры государственной поддержки для инвесторов, донастроить их с учетом практик, которые применяются сегодня в России. ТОР – один из наиболее востребованных режимов, предусматривающий налоговые и таможенные льготы и преференции для инвесторов, а также позволяющий им в упрощенном порядке получать земельные участки и соответствующую инфраструктуру, подчеркивал Мишустин.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Более 700 рабочих мест создали в ОЭЗ Подмосковья за первый квартал
5 июня, 13:00
 
ЭкономикаРоссияМагаданская областьМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
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