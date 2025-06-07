https://ria.ru/20250607/putin-2021482392.html

Путин подписал закон о создании ТОР в Магаданской области

Путин подписал закон о создании ТОР в Магаданской области - РИА Новости, 07.06.2025

Путин подписал закон о создании ТОР в Магаданской области

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий создать территорию опережающего развития (ТОР) в Магаданской области. Документ размещен на сайте... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T11:12:00+03:00

2025-06-07T11:12:00+03:00

2025-06-07T11:12:00+03:00

экономика

россия

магаданская область

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий создать территорию опережающего развития (ТОР) в Магаданской области. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В России действует запрет на создание ТОР в границах особой экономической зоны (ОЭЗ). Также ОЭЗ не может входить в состав территории опережающего развития. Закон снимает ограничения на создание территории опережающего развития в Магаданской области. Это поможет создать в регионе более благоприятные условия для бизнеса, при этом возможность применения процедуры свободной таможенной зоны сохранится, пояснял в марте на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин. При этом он отмечал, что в регионе уже 25 лет действует особая экономическая зона - за это время общий объем капиталовложений составил более 200 миллиардов рублей, было создано около 12 тысяч рабочих мест. По словам премьера, современные условия требуют актуализировать меры государственной поддержки для инвесторов, донастроить их с учетом практик, которые применяются сегодня в России. ТОР – один из наиболее востребованных режимов, предусматривающий налоговые и таможенные льготы и преференции для инвесторов, а также позволяющий им в упрощенном порядке получать земельные участки и соответствующую инфраструктуру, подчеркивал Мишустин. Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

https://ria.ru/20250429/trutnev-2013962655.html

https://ria.ru/20250605/rabota-2021075147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, магаданская область, михаил мишустин, владимир путин