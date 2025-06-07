https://ria.ru/20250607/putin-2021477291.html

Путин подписал закон, ускоряющий передачу имущества между уровнями власти

Путин подписал закон, ускоряющий передачу имущества между уровнями власти - РИА Новости, 07.06.2025

Путин подписал закон, ускоряющий передачу имущества между уровнями власти

Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании усиленной квалифицированной электронной подписи (УЭП) для подписания передаточных актов – это... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T10:12:00+03:00

2025-06-07T10:12:00+03:00

2025-06-07T10:13:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании усиленной квалифицированной электронной подписи (УЭП) для подписания передаточных актов – это упростит и ускорит процедуру передачи имущества между федеральным, региональным и муниципальным уровнями власти. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее для передачи имущества требовалось оформлять передаточные акты на бумаге и в течение трех дней направлять их заказным письмом с описью вложения. Процесс занимал много времени и требовал дополнительных финансовых затрат, а в отдаленных районах, особенно арктических, где в межсезонье нет транспортной связи, становился серьезной проблемой. Новый закон разрешает использовать для подписания передаточных актов усиленную квалифицированную электронную подпись. Электронный документ, подписанный усиленной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручно и заверенному печатью. Внедрение УЭП упрощает взаимодействие между органами власти. Направление передаточного акта в форме электронного документа позволит ускорить обработку документов, автоматизировать документооборот, повысить уровень защиты информации, отмечается в пояснительной записке. Это создает возможности для удаленной работы с документами, что особенно важно в труднодоступных регионах.

https://ria.ru/20250606/putin-2021406432.html

https://realty.ria.ru/20250607/putin-2021475750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин