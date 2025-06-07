Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон, ускоряющий передачу имущества между уровнями власти - РИА Новости, 07.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 07.06.2025 (обновлено: 10:13 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/putin-2021477291.html
Путин подписал закон, ускоряющий передачу имущества между уровнями власти
Путин подписал закон, ускоряющий передачу имущества между уровнями власти - РИА Новости, 07.06.2025
Путин подписал закон, ускоряющий передачу имущества между уровнями власти
Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании усиленной квалифицированной электронной подписи (УЭП) для подписания передаточных актов – это... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T10:12:00+03:00
2025-06-07T10:13:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_0:296:3048:2011_1920x0_80_0_0_84207be3dac70635c92f7e1416185408.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании усиленной квалифицированной электронной подписи (УЭП) для подписания передаточных актов – это упростит и ускорит процедуру передачи имущества между федеральным, региональным и муниципальным уровнями власти. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее для передачи имущества требовалось оформлять передаточные акты на бумаге и в течение трех дней направлять их заказным письмом с описью вложения. Процесс занимал много времени и требовал дополнительных финансовых затрат, а в отдаленных районах, особенно арктических, где в межсезонье нет транспортной связи, становился серьезной проблемой. Новый закон разрешает использовать для подписания передаточных актов усиленную квалифицированную электронную подпись. Электронный документ, подписанный усиленной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручно и заверенному печатью. Внедрение УЭП упрощает взаимодействие между органами власти. Направление передаточного акта в форме электронного документа позволит ускорить обработку документов, автоматизировать документооборот, повысить уровень защиты информации, отмечается в пояснительной записке. Это создает возможности для удаленной работы с документами, что особенно важно в труднодоступных регионах.
https://ria.ru/20250606/putin-2021406432.html
https://realty.ria.ru/20250607/putin-2021475750.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_722:304:3048:2048_1920x0_80_0_0_8c0ddb29e828d2e759cc464c1c780149.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон, ускоряющий передачу имущества между уровнями власти

Путин подписал закон об использовании УЭП для подписания передаточных актов

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании усиленной квалифицированной электронной подписи (УЭП) для подписания передаточных актов – это упростит и ускорит процедуру передачи имущества между федеральным, региональным и муниципальным уровнями власти.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Путин оценил идею замены льготных кредитов на инвестиционные гранты
Вчера, 18:20
Ранее для передачи имущества требовалось оформлять передаточные акты на бумаге и в течение трех дней направлять их заказным письмом с описью вложения. Процесс занимал много времени и требовал дополнительных финансовых затрат, а в отдаленных районах, особенно арктических, где в межсезонье нет транспортной связи, становился серьезной проблемой.
Новый закон разрешает использовать для подписания передаточных актов усиленную квалифицированную электронную подпись. Электронный документ, подписанный усиленной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручно и заверенному печатью.
Внедрение УЭП упрощает взаимодействие между органами власти. Направление передаточного акта в форме электронного документа позволит ускорить обработку документов, автоматизировать документооборот, повысить уровень защиты информации, отмечается в пояснительной записке. Это создает возможности для удаленной работы с документами, что особенно важно в труднодоступных регионах.
Рабочий во время реставрационных работ - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Управляющие компании обязали отчитываться перед жильцами
09:50
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала