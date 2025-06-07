В Приморье ребенок на мотоцикле наехал на пешеходов, есть погибшие
В Приморье подросток на мотоцикле насмерть сбил мужчину и погиб сам
Автомобиль полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июн - РИА Новости. Двенадцатилетний ребенок на мотоцикле наехал на пешеходов, которые шли по автодороге в селе в Приморье, несовершеннолетний водитель и мужчина погибли на месте ДТП, еще два человека, в том числе девочка-подросток, госпитализированы, сообщает в своем Тelegram-канале УМВД региона.
По данным полиции, авария произошла в ночь на субботу в Хорольском округе Приморья: несовершеннолетний за рулём мотоцикла Suzuki RMX250, двигаясь по улице Сибирцева в селе Новодевица, не учёл скоростной режим и наехал на пешеходов, которые шли по проезжей части в попутном направлении.
"В результате ДТП...двое... — несовершеннолетний водитель и пешеход, мужчина 1983 года рождения — скончались от полученных травм на месте. Пассажир мотоцикла, девочка 2009 года рождения и второй пешеход, мужчина 1984 года рождения, были доставлены в центральную районную больницу села Хороль", - говорится в сообщении.
Полиция уточнила, что несовершеннолетние на мотоцикле были без защитной экипировки, транспортное средство взяли без разрешения, по факту ДТП проводится проверка.
В размещённом видеокомментарии начальник отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Хорольскому округу Максим Любушкин рассказал, что за рулём мотоцикла находился двенадцатилетний несовершеннолетний, а его пассажирской была пятнадцатилетняя девочка.