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В Приморье ребенок на мотоцикле наехал на пешеходов, есть погибшие - РИА Новости, 07.06.2025
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08:52 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/primore-2021471880.html
В Приморье ребенок на мотоцикле наехал на пешеходов, есть погибшие
В Приморье ребенок на мотоцикле наехал на пешеходов, есть погибшие - РИА Новости, 07.06.2025
В Приморье ребенок на мотоцикле наехал на пешеходов, есть погибшие
Двенадцатилетний ребенок на мотоцикле наехал на пешеходов, которые шли по автодороге в селе в Приморье, несовершеннолетний водитель и мужчина погибли на месте... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T08:52:00+03:00
2025-06-07T08:52:00+03:00
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июн - РИА Новости. Двенадцатилетний ребенок на мотоцикле наехал на пешеходов, которые шли по автодороге в селе в Приморье, несовершеннолетний водитель и мужчина погибли на месте ДТП, еще два человека, в том числе девочка-подросток, госпитализированы, сообщает в своем Тelegram-канале УМВД региона. По данным полиции, авария произошла в ночь на субботу в Хорольском округе Приморья: несовершеннолетний за рулём мотоцикла Suzuki RMX250, двигаясь по улице Сибирцева в селе Новодевица, не учёл скоростной режим и наехал на пешеходов, которые шли по проезжей части в попутном направлении. "В результате ДТП...двое... — несовершеннолетний водитель и пешеход, мужчина 1983 года рождения — скончались от полученных травм на месте. Пассажир мотоцикла, девочка 2009 года рождения и второй пешеход, мужчина 1984 года рождения, были доставлены в центральную районную больницу села Хороль", - говорится в сообщении. Полиция уточнила, что несовершеннолетние на мотоцикле были без защитной экипировки, транспортное средство взяли без разрешения, по факту ДТП проводится проверка. В размещённом видеокомментарии начальник отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Хорольскому округу Максим Любушкин рассказал, что за рулём мотоцикла находился двенадцатилетний несовершеннолетний, а его пассажирской была пятнадцатилетняя девочка.
https://ria.ru/20250606/avtobus-2021247745.html
https://ria.ru/20250519/mototsikl-2017760096.html
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), приморский край
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Приморский край
В Приморье ребенок на мотоцикле наехал на пешеходов, есть погибшие

В Приморье подросток на мотоцикле насмерть сбил мужчину и погиб сам

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июн - РИА Новости. Двенадцатилетний ребенок на мотоцикле наехал на пешеходов, которые шли по автодороге в селе в Приморье, несовершеннолетний водитель и мужчина погибли на месте ДТП, еще два человека, в том числе девочка-подросток, госпитализированы, сообщает в своем Тelegram-канале УМВД региона.
По данным полиции, авария произошла в ночь на субботу в Хорольском округе Приморья: несовершеннолетний за рулём мотоцикла Suzuki RMX250, двигаясь по улице Сибирцева в селе Новодевица, не учёл скоростной режим и наехал на пешеходов, которые шли по проезжей части в попутном направлении.
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"В результате ДТП...двое... — несовершеннолетний водитель и пешеход, мужчина 1983 года рождения — скончались от полученных травм на месте. Пассажир мотоцикла, девочка 2009 года рождения и второй пешеход, мужчина 1984 года рождения, были доставлены в центральную районную больницу села Хороль", - говорится в сообщении.
Полиция уточнила, что несовершеннолетние на мотоцикле были без защитной экипировки, транспортное средство взяли без разрешения, по факту ДТП проводится проверка.
В размещённом видеокомментарии начальник отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Хорольскому округу Максим Любушкин рассказал, что за рулём мотоцикла находился двенадцатилетний несовершеннолетний, а его пассажирской была пятнадцатилетняя девочка.
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ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Приморский край
 
 
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