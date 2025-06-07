https://ria.ru/20250607/primore-2021471880.html

В Приморье ребенок на мотоцикле наехал на пешеходов, есть погибшие

В Приморье ребенок на мотоцикле наехал на пешеходов, есть погибшие - РИА Новости, 07.06.2025

В Приморье ребенок на мотоцикле наехал на пешеходов, есть погибшие

Двенадцатилетний ребенок на мотоцикле наехал на пешеходов, которые шли по автодороге в селе в Приморье, несовершеннолетний водитель и мужчина погибли на месте... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T08:52:00+03:00

2025-06-07T08:52:00+03:00

2025-06-07T08:52:00+03:00

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 7 июн - РИА Новости. Двенадцатилетний ребенок на мотоцикле наехал на пешеходов, которые шли по автодороге в селе в Приморье, несовершеннолетний водитель и мужчина погибли на месте ДТП, еще два человека, в том числе девочка-подросток, госпитализированы, сообщает в своем Тelegram-канале УМВД региона. По данным полиции, авария произошла в ночь на субботу в Хорольском округе Приморья: несовершеннолетний за рулём мотоцикла Suzuki RMX250, двигаясь по улице Сибирцева в селе Новодевица, не учёл скоростной режим и наехал на пешеходов, которые шли по проезжей части в попутном направлении. "В результате ДТП...двое... — несовершеннолетний водитель и пешеход, мужчина 1983 года рождения — скончались от полученных травм на месте. Пассажир мотоцикла, девочка 2009 года рождения и второй пешеход, мужчина 1984 года рождения, были доставлены в центральную районную больницу села Хороль", - говорится в сообщении. Полиция уточнила, что несовершеннолетние на мотоцикле были без защитной экипировки, транспортное средство взяли без разрешения, по факту ДТП проводится проверка. В размещённом видеокомментарии начальник отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Хорольскому округу Максим Любушкин рассказал, что за рулём мотоцикла находился двенадцатилетний несовершеннолетний, а его пассажирской была пятнадцатилетняя девочка.

https://ria.ru/20250606/avtobus-2021247745.html

https://ria.ru/20250519/mototsikl-2017760096.html

приморский край

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), приморский край