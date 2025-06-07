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В Приморье врачи спасли подростка, проглотившего булавку
В Приморье врачи спасли подростка, проглотившего булавку - РИА Новости, 07.06.2025
В Приморье врачи спасли подростка, проглотившего булавку
Врачи спасли подростка в Приморье, который случайно проглотил портновскую булавку, операция прошла успешно, сообщает в субботу в своём Тelegram-канале минздрав... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T06:47:00+03:00
2025-06-07T06:47:00+03:00
2025-06-07T06:47:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июн - РИА Новости. Врачи спасли подростка в Приморье, который случайно проглотил портновскую булавку, операция прошла успешно, сообщает в субботу в своём Тelegram-канале минздрав региона. По информации ведомства, инцидент произошёл в ночь на среду в приморском посёлке Славянка, куда выехали врачи краевой детской клинической больницы №1 и регионального центра медицины катастроф. "Поводом для экстренного выезда стала срочная помощь подростку, который случайно проглотил булавку портного... Операция по извлечению инородного тела прошла успешно", - говорится в сообщении. Врачи также пояснили, что подобных пациентов транспортировать нельзя: инородное тело может сместиться и повредить внутренние органы. Пост сопроводили видео, где запечатлена операция по извлечению "инородного предмета из тела человека".
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РИА Новости
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В Приморье врачи спасли подростка, проглотившего булавку
В приморском поселке Славянка врачи спасли подростка, проглотившего булавку