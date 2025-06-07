https://ria.ru/20250607/primore-2021465039.html

В Приморье врачи спасли подростка, проглотившего булавку

В Приморье врачи спасли подростка, проглотившего булавку - РИА Новости, 07.06.2025

В Приморье врачи спасли подростка, проглотившего булавку

Врачи спасли подростка в Приморье, который случайно проглотил портновскую булавку, операция прошла успешно, сообщает в субботу в своём Тelegram-канале минздрав... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T06:47:00+03:00

2025-06-07T06:47:00+03:00

2025-06-07T06:47:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 7 июн - РИА Новости. Врачи спасли подростка в Приморье, который случайно проглотил портновскую булавку, операция прошла успешно, сообщает в субботу в своём Тelegram-канале минздрав региона. По информации ведомства, инцидент произошёл в ночь на среду в приморском посёлке Славянка, куда выехали врачи краевой детской клинической больницы №1 и регионального центра медицины катастроф. "Поводом для экстренного выезда стала срочная помощь подростку, который случайно проглотил булавку портного... Операция по извлечению инородного тела прошла успешно", - говорится в сообщении. Врачи также пояснили, что подобных пациентов транспортировать нельзя: инородное тело может сместиться и повредить внутренние органы. Пост сопроводили видео, где запечатлена операция по извлечению "инородного предмета из тела человека".

https://ria.ru/20250418/travma-2012114659.html

https://ria.ru/20241128/vrach-1986226186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, здоровье - общество, здоровье