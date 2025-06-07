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Прилепин рассказал, почему решил написать роман "Тума" - РИА Новости, 07.06.2025
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15:20 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/prilepin-2021517217.html
Прилепин рассказал, почему решил написать роман "Тума"
Прилепин рассказал, почему решил написать роман "Тума" - РИА Новости, 07.06.2025
Прилепин рассказал, почему решил написать роман "Тума"
Писатель Захар Прилепин рассказал РИА Новости, что готовность написать большой роман "Тума", посвященный "русско-украинским событиям", пришла к нему после... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T15:20:00+03:00
2025-06-07T15:20:00+03:00
донбасс
белгород
курск
захар прилепин
служба безопасности украины
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин рассказал РИА Новости, что готовность написать большой роман "Тума", посвященный "русско-украинским событиям", пришла к нему после покушения, которое он пережил два года назад. Презентация нового романа Прилепина "Тума" состоится на книжном фестивале "Красная площадь" в субботу. "Все эти годы, с 2014 года, так или иначе я возвращался к мысли о том, что надо написать большой роман о русско-украинских событиях… Спустя 11 лет наконец у меня волею судьбы выпало время, чтобы этим заняться, потому что меня подорвали. Появилось время, не нужно было никуда спешить. Тем более, ходить я быстро не мог, а поначалу - вообще не мог. Моя воинская служба прекратилась, суетливые дела остановились, дети подросли. Вдруг я обнаружил себя одного в лесу в своей деревне и подумал: "Наверно, надо начать писать эту книгу", - сказал писатель. Как отметил Прилепин, в романе для него было важного отразить события, которые происходили не только на территории Донбасса, но и в других регионах - например, в Белгороде, Курске, Ростовской области, Таганроге. Как установил 2-й Западный окружной военный суд, после слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года Александр Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились писатель и водитель Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали. Пермяков в суде рассказал, что СБУ обещала ему за убийство Прилепина 20 тысяч долларов. 30 сентября 2024 года он был приговорен к пожизненному сроку с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, затем его переведут в колонию особого режима.
https://ria.ru/20250122/prilepin-1994948749.html
https://ria.ru/20250607/obrazovanie-2021456760.html
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донбасс, белгород, курск, захар прилепин, служба безопасности украины
Донбасс, Белгород, Курск, Захар Прилепин, Служба безопасности Украины
Прилепин рассказал, почему решил написать роман "Тума"

Прилепин: готовность написать роман "Тума" появилась у него после покушения

© АГН "Москва" / Игорь ИванкоЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© АГН "Москва" / Игорь Иванко
Захар Прилепин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин рассказал РИА Новости, что готовность написать большой роман "Тума", посвященный "русско-украинским событиям", пришла к нему после покушения, которое он пережил два года назад.
Презентация нового романа Прилепина "Тума" состоится на книжном фестивале "Красная площадь" в субботу.
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22 января, 12:18
«
"Все эти годы, с 2014 года, так или иначе я возвращался к мысли о том, что надо написать большой роман о русско-украинских событиях… Спустя 11 лет наконец у меня волею судьбы выпало время, чтобы этим заняться, потому что меня подорвали. Появилось время, не нужно было никуда спешить. Тем более, ходить я быстро не мог, а поначалу - вообще не мог. Моя воинская служба прекратилась, суетливые дела остановились, дети подросли. Вдруг я обнаружил себя одного в лесу в своей деревне и подумал: "Наверно, надо начать писать эту книгу", - сказал писатель.
Как отметил Прилепин, в романе для него было важного отразить события, которые происходили не только на территории Донбасса, но и в других регионах - например, в Белгороде, Курске, Ростовской области, Таганроге.
Как установил 2-й Западный окружной военный суд, после слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года Александр Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились писатель и водитель Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали.
Пермяков в суде рассказал, что СБУ обещала ему за убийство Прилепина 20 тысяч долларов. 30 сентября 2024 года он был приговорен к пожизненному сроку с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, затем его переведут в колонию особого режима.
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ДонбассБелгородКурскЗахар ПрилепинСлужба безопасности Украины
 
 
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