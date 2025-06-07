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В Госдуме прокомментировали отмену статуса предпенсионера - РИА Новости, 07.06.2025
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18:14 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/predpensionery-2021539964.html
В Госдуме прокомментировали отмену статуса предпенсионера
В Госдуме прокомментировали отмену статуса предпенсионера - РИА Новости, 07.06.2025
В Госдуме прокомментировали отмену статуса предпенсионера
Предпенсионеры, оставшиеся без региональных льгот, теряют важную поддержку в условиях роста цен, считает первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T18:14:00+03:00
2025-06-07T18:14:00+03:00
общество
госдума рф
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Предпенсионеры, оставшиеся без региональных льгот, теряют важную поддержку в условиях роста цен, считает первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду"). Ранее Гусев сообщил РИА Новости, что, москвичи, которые достигли предпенсионного возраста в этом году, уже не смогут получить статус предпенсионера. По его словам, жители столицы, которые ранее уже получили этот статус, сохраняют все меры поддержки до выхода на пенсию. "Отмена статуса предпенсионера — шаг, который бьёт по уязвимой группе граждан. Предпенсионеры, оставшиеся без региональных льгот, теряют важную поддержку в условиях роста цен и дискриминации на рынке труда", - сказал Гусев РИА Новости. Он напомнил, что перечень региональных льгот включал: бесплатный проезд на общественном транспорте, изготовление и ремонт зубных протезов, путевки на санаторно-курортное лечение и возмещение расходов на проезд по железной дороге к месту лечения и обратно. "Решение лишить сейчас поддержки — создаёт неравенство. Одни получили льготы, другие — нет, что вызывает недовольство", - добавил политик. По мнению депутата, на федеральном уровне однозначно необходимо сохранять статус. "Налоговые послабления и пособия по безработице — это минимальная защита для тех, кто оказался в сложной ситуации из-за пенсионной реформы", - подытожил Гусев.
https://ria.ru/20250607/gosduma-2021458697.html
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общество, госдума рф, пенсионеры
Общество, Госдума РФ, Пенсионеры
В Госдуме прокомментировали отмену статуса предпенсионера

Депутат Гусев: отмена статуса предпенсионера бьет по уязвимой группе граждан

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Предпенсионеры, оставшиеся без региональных льгот, теряют важную поддержку в условиях роста цен, считает первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду").
Ранее Гусев сообщил РИА Новости, что, москвичи, которые достигли предпенсионного возраста в этом году, уже не смогут получить статус предпенсионера. По его словам, жители столицы, которые ранее уже получили этот статус, сохраняют все меры поддержки до выхода на пенсию.
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"Отмена статуса предпенсионера — шаг, который бьёт по уязвимой группе граждан. Предпенсионеры, оставшиеся без региональных льгот, теряют важную поддержку в условиях роста цен и дискриминации на рынке труда", - сказал Гусев РИА Новости.
Он напомнил, что перечень региональных льгот включал: бесплатный проезд на общественном транспорте, изготовление и ремонт зубных протезов, путевки на санаторно-курортное лечение и возмещение расходов на проезд по железной дороге к месту лечения и обратно.
"Решение лишить сейчас поддержки — создаёт неравенство. Одни получили льготы, другие — нет, что вызывает недовольство", - добавил политик.
По мнению депутата, на федеральном уровне однозначно необходимо сохранять статус.
"Налоговые послабления и пособия по безработице — это минимальная защита для тех, кто оказался в сложной ситуации из-за пенсионной реформы", - подытожил Гусев.
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