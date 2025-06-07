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В Москве прекратили выдавать статус предпенсионера - РИА Новости, 07.06.2025
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06:41 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/predpensioner-2021464805.html
В Москве прекратили выдавать статус предпенсионера
В Москве прекратили выдавать статус предпенсионера - РИА Новости, 07.06.2025
В Москве прекратили выдавать статус предпенсионера
Жители столицы, достигшие предпенсионного возраста в 2025 году, уже не могут претендовать на статус предпенсионера, рассказал РИА Новости депутат Госдумы... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T06:41:00+03:00
2025-06-07T06:41:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Жители столицы, достигшие предпенсионного возраста в 2025 году, уже не могут претендовать на статус предпенсионера, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев."С первого января этого года в Москве изменились условия присвоения статуса предпенсионера. Сейчас такой статус могут получить те, кому исполнилось 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) до 31 декабря 2024 года. А вот москвичам, которые достигли этого возраста начиная с 1 января 2025 года, статус не присваивается", — пояснил он.Тем не менее, заверил Гусев, у тех, кто уже имеет этот статус, остаются все меры поддержки, положенные им до выхода на пенсию.
https://ria.ru/20250607/pensii-2021449253.html
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общество, москва, госдума рф, россия, пенсии
Общество, Москва, Госдума РФ, Россия, Пенсии
В Москве прекратили выдавать статус предпенсионера

Депутат ГД Гусев: москвичам с 2025 года недоступен статус предпенсионера

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка и пенсионное удостоверение
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Жители столицы, достигшие предпенсионного возраста в 2025 году, уже не могут претендовать на статус предпенсионера, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев.
«
"С первого января этого года в Москве изменились условия присвоения статуса предпенсионера. Сейчас такой статус могут получить те, кому исполнилось 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) до 31 декабря 2024 года. А вот москвичам, которые достигли этого возраста начиная с 1 января 2025 года, статус не присваивается", — пояснил он.
Тем не менее, заверил Гусев, у тех, кто уже имеет этот статус, остаются все меры поддержки, положенные им до выхода на пенсию.
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